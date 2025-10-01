Гороскоп на 2 жовтня: Близнюкам несподівана інформація, а Терезам зайві витрати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Завтра знакам Зодіаку варто прислухатися до власних бажань
Протягом останніх кількох місяців року у багатьох знаків Зодіаку можуть відбутися зміни. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на сьогодні, 1 жовтня, щоб ви знали, чого чекати цієї середи.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цей четвер сприятливий для рішучих кроків у роботі. Якщо ви давно планували переговори чи важливу зустріч — варто діяти саме зараз. Уникайте конфліктів у сім’ї: зайва різкість може зіпсувати стосунки.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Вам буде потрібно більше дисципліни, ніж зазвичай. Є ризик витратити час на дрібниці й залишити важливі справи на потім. У фінансах — стабільність, але краще не робити великих покупок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День активний, сповнений спілкуванням. Ви зможете налагодити нові контакти або отримати несподівану пропозицію. Варто уважніше слухати поради колег чи друзів — серед них буде корисна інформація.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зверніть увагу на власне самопочуття: є ризик перевтоми. Робочі питання вирішаться простіше, якщо ви розділите обов’язки з іншими. Вечір краще провести у колі близьких, щоб відновити сили.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Якщо ви будете ініціативними, завтра на вас чекає успіх. Можливі цікаві новини, які відкриють перед вами нові перспективи. У романтичних стосунках прислухайтеся до свого партнера, щоб уникнути непорозумінь.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цей день вимагатиме практичності й чіткого плану. Треба розставити пріоритети, а вже потім брати на себе відповідальність. Не обтяжуйте себе чужими обов’язками — краще зосередьтеся на собі.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Завтра ваша комунікабельність допоможе вам вирішити відразу кілька проблем. Сприятливий день для підписування угод чи спільних проєктів. Уникайте надмірних емоційних витрат — вони можуть вибити з рівноваги.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
В цей день краще тримати дистанцію в конфліктних ситуаціях. У роботі важливі зміни, які у перспективі принесуть користь. Фінансові справи потребують уважності — не підписуйте документів поспіхом.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ви будете сповнені енергії та нових ідей. Це вдалий день для навчання, подорожей або знайомств. У сімейних справах краще уникати поспішних обіцянок, які потім буде важко виконати.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
День сприятливий для завершення старих завдань. Ви зможете отримати результат там, де довго не було зрушень. У фінансах можливе невелике надходження або вигідна пропозиція.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Завтра ви зможете проявити себе в командній роботі. Колеги оцінять вашу нестандартну думку. У особистому житті варто бути уважнішими — партнеру потрібна ваша підтримка і допомога.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Емоційна чутливість може завадити ухвалювати тверезі рішення. Намагайтеся зосередитися на конкретних завданнях. У другій половині дня з’являться хороші новини, які піднімуть настрій.