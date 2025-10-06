Гороскоп на 7 октября: Тельцам – неожиданности, Девам – много работы

Знакам Зодиака нужно обратить внимание на свои цели

К концу 2025 года жизни многих знаков Зодиака могут существенно измениться. В то же время "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 7 октября, чтобы вы знали, что может произойти в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра важно не позволять другим людям влиять на ваши мысли. Помните о своих целях и не обращайте внимание на хейтеров. В то же время следует делать физические упражнения, чтобы улучшить самочувствие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас ждет день, полный неожиданностей. Могут появиться знакомства, которые положительно скажутся на настроении. Старайтесь отпустить контроль и не планировать каждый свой шаг. В этот день будет время для шопинга или смены имиджа.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам завтра повезет в профессиональной деятельности. Могут появиться интересные предложения в работе, но их важно замечать. Избегайте суеты, потому что из-за нее теряете силы. В этот день следует говорить прямо и избегать намеков.

Рак (22 июня — 22 июля)

Во вторник не следует воспринимать все близко к сердцу, потому что можно почувствовать опустошение. Также возможны большие затраты, которые не были запланированы. Рекомендуется провести день в тишине и уюте.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будьте бдительны к незнакомцам и не верьте в "быстрые деньги". Могут появиться люди, которые захотят использовать вас в своих целях. Ограничьте круг общения с близкими и родными. Вечером проведите время так, как вам нравится.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра у Дев может накопиться большое количество работы. Чтобы иметь достаточно сил, следите за питанием и гуляйте на открытом воздухе. В то же время не рассказывайте тайны малознакомым людям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Во вторник Весам нужно быть спокойными и не поддаваться эмоциям. Не реагируйте остро на критику или замечание. Проявляйте понимание других людей и не обижайтесь. Избегайте споров.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день для планирования будущего. Подумайте, чего бы вам действительно хотелось и составляйте план действий. Вам нужно быть честными с собой и отказываться от того, что больше не радует.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, именно тот день, когда можно начинать что-то новое — учебный курс, хобби или другую работу. Все будет складываться успешно. В финансах нужно быть бдительными, чтобы не потратить лишнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козорогов может не все складываться хорошо, однако не стоит расстраиваться. Учитывайте неудачный опыт и действуйте по-другому. Надо сохранять терпение и пробовать еще. Только так можно получить результат.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра креативность Водолеев будет на высоте. Захочется экспериментировать и пробовать что-нибудь новое. Не бойтесь проявляться, ведь можете упустить много возможностей. В личных отношениях не навязывайте свое мнение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно не забывать о своем эмоциональном состоянии. Если что-то беспокоит – не стоит закрывать на это глаза. Трудности могут стать точкой роста. Относительно личной жизни, надо проявлять гибкость.