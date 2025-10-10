Черное море станет рыбацким раем: там может "прижиться" новый хищник (фото)

Одна из деликатесных рыб может начать водиться в Черном море

Лососевую форель теперь можно выращивать не только в горных водоемах, но и в соленой воде Черного моря. Специалисты Национального института морских исследований и разработок "Григоре Антипа" доказали, что этот вид хорошо акклиматизируется и быстро растет.

Исследование проводили в течение года, и оно оказалось успешным. Об этом сообщили в "DIGI24".

Как отметил директор института Констанца Флорин Тимофте, фермы будут расположены в специальных клетках, разработанных для условий Черного моря. Исследователи отмечают, что соленая вода повышает метаболизм и аппетит рыбы, поэтому она потребляет больше корма и растет быстрее, чем в традиционных горных условиях.

Как выглядит рыба

Радужную форель в прошлом году привезли с гор в лаборатории института, и уже через год 200 экземпляров выросли с 30 граммов до почти 2 кг. Это свидетельствует, что вид хорошо прижился в морской воде и может размножаться. Оптимальный период для разведения длится с сентября по май, иногда до июня, ведь температура воды выше 24-25 °C негативно влияет на аппетит и развитие рыбы.

В сообщении также подчеркивают, что форелевые фермы, расположенные в море, будут устойчивыми к штормам благодаря специальным прочным конструкциям.

