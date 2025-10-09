В украинском водоеме поймали хищника: это настоящий трофей для рыбаков (видео)

Эта хищная пресноводная рыба обитает в реках, озерах и прудах Украины

В одном из украинских водоемов рыбаку удалось выловить большую щуку. Он показал ее на камеру, а затем отпустил назад в воду.

Соответствующие видео было опубликовано в TikTok на странице профессионального рыбака и мастера рыболовного спорта Максима Казимко. В своем аккаунте он показывает, какую рыбу ему удавалось поймать, а также рассказывает о разных товарах для рыболовли.

"Вот это рыбка. Нормальный размер. Такая, как мы любим", — отреагировал рыбак на свой крупный улов.

Стоит отметить, что щука считается настоящим трофеем для украинских рыбаков. Эта хищная пресноводная рыба обитает в реках, озерах и прудах Украины. Щука очень стремительная, агрессивная и хитрая, поэтому выловить ее – настоящая победа для каждого рыбака.

Тело щуки имеет удлинённую, стреловидную форму. Голова сильно удлинённая, нижняя челюсть выдаётся вперёд. Зубы на нижней челюсти имеют разный размер и служат для захвата жертвы. Зубы на других костях ротовой полости помельче, направлены острыми концами в глотку и могут погружаться в слизистую оболочку. Благодаря этому добыча легко проходит, а если она пытается вырваться, глоточные зубы поднимаются и удерживают жертву.

Длина щуки — до 1,5 метров, масса — до 35 килограммов (обычно до 1 метра и 8 килограммов).

Щука. Фото: Википедия

В Украине щука является широко распространенной рыбой, которая обитает практически во всех пресных водоемах, включая озера, реки и водохранилища. А найти ее можно в прибрежной зоне, среди водной растительности, а также у затонувших деревьев и подводных валунов.

Щука. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области рыбаку удалось поймать жереха, которого также называют белизной. Благодаря силе и осторожности, эта рыба считается престижным трофеем среди рыбаков. Но в то же время ученые бьют тревогу: в украинских реках жерех становится все более редким.