Чорне море стане рибацьким раєм: там може "прижитись" новий хижак (фото)

Одна з делікатесних риб може почати водитись у Чорному морі

Лососеву форель тепер можна вирощувати не лише у гірських водоймах, а й у солоній воді Чорного моря. Фахівці Національного інституту морських досліджень та розробок "Грігоре Антипа" довели, що цей вид добре акліматизується і швидко росте.

Дослідження проводили протягом року і воно виявилось успішним. Про це повідомили у "DIGI24".

Як зазначив директор інституту Констанца Флорін Тімофте, ферми будуть розташовані у спеціальних клітках, розроблених для умов Чорного моря. Дослідники відзначають, що солона вода підвищує метаболізм і апетит риби, тож вона споживає більше корму та росте швидше, ніж у традиційних гірських умовах.

Який вигляд має риба

Райдужну форель минулого року привезли з гір до лабораторій інституту, і вже через рік 200 екземплярів виросли з 30 грамів до майже 2 кг. Це свідчить, що вид добре прижився в морській воді й може розмножуватися. Оптимальний період для розведення триває з вересня по травень, іноді до червня, адже температура води вище 24–25 °C негативно впливає на апетит і розвиток риби.

У повідомленні також підкреслюють, що форелеві ферми, розташовані у морі, будуть стійкими до штормів завдяки спеціальним міцним конструкціям.

