Мечта каждого рыбака: большого хищника поймали в Винницкой области (фото)

Мужчина показал этого красавца "во всей красоте"

В Винницкой области местные рыбаки продолжают хвастаться своими трофейными уловами. Один из таких выловил щуку, которая, на первый взгляд, размера, как человеческая рука.

Глава ОО "Рыболов" Леонид Когут опубликовал фото трофейного улова в Facebook. Хотя в описании и комментариях точной массы рыбы не указано, но щука выглядит довольно массивной: приблизительный вес – до 7-8 килограммов, длина – около 75-80 сантиметров.

На фото не видно самой приманки или снасти, но ее, вероятно, ловили на спиннинг — с приманкой типа воблер, молния (колыбелька/вращалка) или силикон (твистер, виброхвост), потому что щука в это время активно ест перед зимой.

Для справки

Щука – большая хищная рыба с удлиненным телом, заостренной мордой и большими глазами. Окрас спины темно-зеленый, бока более светлые с желтыми или белыми пятнами, брюхо светлое.

Она обычно охотится из засады на рыбу, лягушек и даже мелких водоплавающих птиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на одном из озер Киевщины рыбак вытащил сразу двух крупных карпов.