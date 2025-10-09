Размеры впечатляют: украинцы поймали пять речных "монстров" общим весом свыше 100 кг (фото)
Во время небольшой футбольной паузы комментатор успешно сходил на рыбалку
Украинский комментатор, журналист и блогер Виктор Вацко во время международной паузы в клубном футболе нашел время для рыбалки. Он закрыл сезон вместе со своим братом Назаром.
Что нужно знать
- Виктор Вацко сходил на рыбалку с братом
- Вацко рыбачили на озере Ульяники в Киевской области
- Известный комментатор похвастался невероятным уловом
Об этом Вацко сообщил сам на своем telegram-канале. Комментатор похвастался солидными трофеями, а Назару удалось поймать карпа рекордного веса.
Рыбачили братья на озере Ульяники в Киевской области. К слову, рыбалка на этом водоеме осуществляется по принципу "поймал – отпустил!". Братьям удалось поймать 5 рыб весом больше 20 кг и 10 рыб весом свыше 16 кг. Виктор поймал "монстра" на 23,7 кг, а его брат установил свой личный рекорд — пойманный карп показал на весах 22,35 кг.
Так получилось, что мы с братом последний раз рыбачили вместе три года назад. Это была тоже осень. И это был тот же 20-й сектор на Ульяниках. Тогда за три дня мы поймали всего 4 рыбы.
Вот и убедительный реванш был взят.
Три дождливых дня. Накатывает сильный ливень. Все мокрое. Но мы счастливы! И пообщались, и рыбу поймали!
Теперь, как показывает рабочий график, перерыв в карпфишинге на полгода.
