Размеры впечатляют: украинцы поймали пять речных "монстров" общим весом свыше 100 кг (фото)

Во время небольшой футбольной паузы комментатор успешно сходил на рыбалку

Украинский комментатор, журналист и блогер Виктор Вацко во время международной паузы в клубном футболе нашел время для рыбалки. Он закрыл сезон вместе со своим братом Назаром.

Об этом Вацко сообщил сам на своем telegram-канале. Комментатор похвастался солидными трофеями, а Назару удалось поймать карпа рекордного веса.

Рыбачили братья на озере Ульяники в Киевской области. К слову, рыбалка на этом водоеме осуществляется по принципу "поймал – отпустил!". Братьям удалось поймать 5 рыб весом больше 20 кг и 10 рыб весом свыше 16 кг. Виктор поймал "монстра" на 23,7 кг, а его брат установил свой личный рекорд — пойманный карп показал на весах 22,35 кг.

Так получилось, что мы с братом последний раз рыбачили вместе три года назад. Это была тоже осень. И это был тот же 20-й сектор на Ульяниках. Тогда за три дня мы поймали всего 4 рыбы. Вот и убедительный реванш был взят. Три дождливых дня. Накатывает сильный ливень. Все мокрое. Но мы счастливы! И пообщались, и рыбу поймали! Теперь, как показывает рабочий график, перерыв в карпфишинге на полгода. Виктор Вацко

