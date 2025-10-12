Никому не удавалось собрать целую коллекцию: где начали производить легендарную жвачку "Love Is"

Первую партию "Love Is…" создали на турецком заводе 25 лет назад

В 1990-х годах на прилавках стран бывшего СССР появилась жевательная резинка, мгновенно ставшая настоящим символом детства и первых чувств — "Love Is…".

Жевательная резинка "Love Is…", известная своими романтическими вкладышами с парой влюбленных героев, впервые начала производиться на турецком заводе компании Kent, как узнал "Телеграф". Именно там 25 лет назад стартовало массовое изготовление любимых сладостей, постепенно "разлетавшихся" по всему миру.

Идея для оформления вкладышей принадлежит британскому художнику Биллу Эспри, создавшему серию рисунков о мальчике и девочке, олицетворяющих различные проявления любви. Эти иллюстрации были вдохновлены комиксом "Love Is…", созданным в 1960-х годах новозеландской карикатуристкой Ким Казали. Она начинала с небольших записок для своего будущего мужа Роберто, впоследствии ставших мировым символом нежности и искренних чувств.

Каждая жвачка "Love Is…" имеет двухцветную обертку и объединяет два вкуса — символ "любви двух фруктов". Всего известно о восьми комбинаций вкусов, среди которых клубника-банан, ананас-апельсин и другие сладкие сочетания.

