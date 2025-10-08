Этот легендарный советский сервиз не сразу производили в СССР: история набора "Рыбки" (фото)

Этот сервиз из шести стопок и одного графина был почти у каждой советской семьи и его начали производить в столице Латвии

Набор "Рыбки" — это легендарный сервиз периода СССР, состоящий из графина в виде карпа и шести стопок-рыбок. Он стал символом той эпохи, украшая серванты почти каждой семьи.

История создания этого серванта началась из Риги, столицы Латвии. Его разработал художник Абесал Барамидзе, как узнал "Телеграф".

Сервиз был представлен на международных выставках в 1956-1959 годах, получив известность благодаря оригинальному дизайну. Выпуск "Рыбок" начался в 1960 году на Рижском фарфоровом заводе, а позже — серийно производился на Тбилисском, Полонском (Хмельницкая область) и Городницком (Житомирская область) заводах.

Сервиз состоял из графина объемом 700 миллилитров и шести стопок по 30 миллилитров. Предназначенный для подачи алкогольных напитков, он часто использовался как декоративный элемент из-за неудобства в использовании.

Набор алкоголя в форме рыбок.

