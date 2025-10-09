На каком заводе 85 лет назад родилась легенда "Зенит": история создания фотоаппарата

Первые популярные советские фотоаппараты начали выпускать в конце 1940-х годов

Фотоаппарат "Зенит" стал настоящим символом советской фотопромышленности. Его создали на Красногорском механическом заводе в конце 1940-х годов, а серийное производство началось в 1952 году.

Камера соединила в себе части предыдущих моделей, в частности "Зоркого" и немецкой Leica II, и стала первой советской однообъективной зеркальной фотокамерой с пентапризмой, которая обеспечивала естественное отображение изображения в видоискателе. "Телеграф" написал историю создания прибора.

"Зенит" начали выпускать на Красногорском механическом заводе в конце 1940 года

Первый однообъективный зеркальный фотоаппарат под названием "Зенит" был разработан и выпущен на Красногорском механическом заводе (КМЗ) под Москвой. Серийное производство длилось с 1952 по 1956 год, в течение которого с конвейера сошло 39019 экземпляров основной модели, а также несколько сотен предсерийных вариантов.

Именно в "Зените" впервые в СССР применили крышевидную пентапризму, позволявшую смотреть в видоискатель с уровня глаз и видеть изображение в естественном, неперевернутом виде. Подобное решение ранее использовалось только в отдельных европейских моделях. Благодаря этому "Зенит" вошел в десятку первых в мире малоформатных зеркальных камер.

Фотоаппарат "Зенит"

Корни конструкции "Зенита" уходят в легендарный немецкий фотоаппарат Leica II. В 1934 году его копию под названием "ФЭД" начали производить в Харькове, а во время войны документация была передана в Красногорск. Там, с 1948 года, приступили к выпуску аналогичной модели под брендом "Зоркий", которая и стала базой для создания "Зенита".

