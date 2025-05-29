Те самые "Рыбки" из СССР стоят 10 тысяч? На старом сервизе можно хорошо заработать

Пора проверить серванты

В Украине продолжают продавать советские вещи за немалые деньги. К примеру, легендарный сервиз "Рыбки" можно продать за 2 тысячи гривен и дороже.

Об этом свидетельствуют соответствующие объявления на портале по продаже подержанных вещей. Стоимость сервиза стартует от 800 грн и достигает 10 тысяч.

"Продаю фарфоровый новый коньячный сервиз времен СССР на 6 персон", — говорится в объявлении.

Заметим, что сейчас на рынке есть два сервиза. Один классический в синем цвете, а второй – в бело-золотом. Оба сделаны из фарфора. Сервиз состоит из графина в виде карпа и шести фарфоровых "мальков". Большая "рыба" в наборе – это графин, то есть посуда для хранения вина и других алкогольных напитков после открытия. Его объем обычно составляет 700 мл. Другие изделия – это стопки объемом 30 мл.

Бело-золотой набор можно подать за 2000 грн, а синий — от 2000 до 10000 грн. На стоимость влияет состояние сервиза, сейчас самые дорогие продают в идеальном состоянии без какого-либо дефекта. К тому же синий сервиз был довольно популярен и встречался почти в каждом доме, а вот белый были у единиц.

Напомним, что уникальную "Лялю" из СССР продают за большие деньги. Уже известно, почему она так ценная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине "за копейки" продают легендарные часы из СССР.