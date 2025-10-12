Нікому не вдавалось зібрати цілу колекцію: де почали виробляти легендарну гумку "Love Is"

Першу партію "Love Is…" створили на турецькому заводі 25 років тому

У 1990-х роках на прилавках країн колишнього СРСР з’явилася жувальна гумка, яка миттєво стала справжнім символом дитинства та перших почуттів — "Love Is…".

Жувальна гумка "Love Is…", відома своїми романтичними вкладишами з парою закоханих героїв, уперше почала вироблятися на турецькому заводі компанії Kent, як дізнався "Телеграф". Саме там 25 років назад стартувало масове виготовлення улюблених солодощів, які поступово "розлітались" по всьому світу.

Ідея для оформлення вкладишів належить британському художнику Біллу Еспрі, який створив серію малюнків про хлопчика і дівчинку, що уособлюють різні прояви любові. Ці ілюстрації були натхненні коміксом "Love Is…", створеним у 1960-х роках новозеландською карикатуристкою Кім Казалі. Вона починала з невеликих записок для свого майбутнього чоловіка Роберто, які згодом стали світовим символом ніжності та щирих почуттів.

Кожна гумка "Love Is…" має двоколірну обгортку й поєднує два смаки — символ "кохання двох фруктів". Всього відомо вісім комбінацій смаків, серед яких полуниця-банан, ананас-апельсин та інші солодкі поєднання.

