Европейский опыт, формирующий будущее ответственной игры в Украине: опыт SBC Summit Lisbon 2025

В сентябре Лиссабон стал площадкой для одного из крупнейших событий в сфере игорного бизнеса и технологий — SBC Summit Lisbon 2025. Более 30 тысяч участников из 150 стран собрались, чтобы представить новые продукты в игровой индустрии и обсудить ключевые тренды. Особое внимание было уделено вопросам мониторинга поведения игроков, защиты их прав и профилактики лудомании.

На саммите присутствовала группа экспертов из Украины — представители Центра общественного здоровья Минздрава Украины, Национальной социальной сервисной службы Украины, МОН Украины и ГО "Центр ответственной игры" (RGC). Экспертная группа приехала изучать, как в других странах функционирует система защиты игроков и как этот опыт можно эффективно применить дома. Для Украины это шанс заложить основу уникальной национальной программы противодействия лудомании.

Эта поездка стала возможной в рамках программы международного обмена опытом с Центром ответственной игры при поддержке компании FAVBET, которая является генеральным меценатом проекта. Программа реализуется в сотрудничестве с государственными учреждениями, экспертами по психическому здоровью и представителями бизнеса.

Европейские практики, которые могут изменить Украину

На саммите организовали десятки тематических зон для обсуждения актуальных для индустрии тем. Одной из самых активных стала зона Player Protection (Защита игроков). Там делились опытом и дискутировали о том, как технологии Big Data и искусственный интеллект помогает выявлять зависимость на ранних этапах.

Наших представителей заинтересовал опыт защиты игроков Великобритании. Там действует система GAMESTOP, которая позволяет добровольно заблокировать доступ к играм у всех операторов одновременно. Подобные модели уже обсуждаются для Украины с учетом национальных реалий.

Фото: Responsible Gambling Center

Также эксперты представили цифровые решения для поддержки игроков: приложения для эмоциональной стабилизации и онлайн-платформы групповой терапии.

В Украине уже создана база для ответственной игры: действует социальный стандарт, операторы работают с обязательными лимитами, а государство и бизнес вместе строят безопасную среду для игроков. Но опыт международных коллег открывает новые возможности и показывает, где систему можно улучшить.

Татьяна Синицкая — психолог, руководитель психологического направления ГО «Центр ответственной игры»

"Это был не просто саммит, а пространство, где рождаются новые подходы. Мы привозим в Украину идеи, которые могут изменить наше законодательство, бизнес-модели и систему поддержки игроков", — подытожила Татьяна Синицкая, руководитель психологического направления ГО "Центр ответственной игры" (RGC).

Участие украинцев в SBC Summit Lisbon стало очередным шагом к формированию национальной стратегии ответственной игры с учетом международных стандартов и локальных вызовов. После Лиссабона запланированы визиты в Швецию, Литву и Эстонию, где украинская команда получит опыт работы реабилитационных центров и системы контроля игорной индустрии.

Бизнес поддерживает культуру ответственной игры

FAVBET поддерживает развитие RGC в части международного обмена опытом. Такая кооперация бизнеса с государственными и общественными институтами является показательным примером того, как операторы азартных игр могут активно участвовать в формировании ответственного рынка в Украине.

В рамках предыдущего проекта RGC по внедрению социальных услуг для лиц с игровой зависимостью уже открыт первый в Украине центр психологической поддержки игроков "Простір життя".

"Опыт таких саммитов помогает создавать в Украине действенную систему с гуманным подходом, технологическими решениями и государственной координацией. Наша поддержка соответствующих социальных инициатив и мероприятий является вкладом в развитие культуры ответственной игры", — комментируют в Favbet.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 20.04.2021, изданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.