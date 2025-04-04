Укр

Оправдывала Россию и организовала псевдореферендум на Донбассе: куда исчезла главная коммунистка Украины Витренко

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где сейчас бывшая нардеп Наталья Витренко
Где сейчас бывшая нардеп Наталья Витренко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политик всегда имела пророссийские взгляды

Наталья Витренко была одной из самых известных нардепов в Украине, которая отмечалась пророссийской позицией. Вместе с другими деятелями, которые ностальгировали по СССР, она создавала Социалистическую партию Украины. Впоследствии политик исчезла с радаров.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность пророссийской экс-нардепа, куда она исчезла и чем занимается сейчас.

Биография Натальи Витренко

Витренко родилась в Киеве в 1951 году. Получала образование учетчика в Киевском институте народного хозяйства, где заканчивала аспирантуру. После окончания учебы вступила в Коммунистическую партию. В то же время Витренко занималась научной работой. В частности, защитила кандидатскую диссертацию и получила звание доктора экономических наук.

Витренко работала научной сотрудницей Госплана УССР, а также в Академии строительства Украины и Академии экономической кибернетики. После запрета КПУ Наталья приобщалась к разработке идей Социалистической партии Украины. Речь идет о журнале и программных документах. Она выступала за восстановление Советского Союза.

Наталья Витренко что известно
Витренко разрабатывала Социалистическую партию Украины, фото УНИАН

В 1994 году Витренко попала в Верховную Раду от Социалистической партии Украины. Незадолго депутата исключили из политической силы из-за разных взглядов. Она поддерживала введение двух официальных языков (украинский и русский), возможность иметь 2 гражданства и была против права на частную собственность.

В 1998 году Витренко снова прошла в парламент, но уже от "Прогрессивной социалистической партии", которую сама создала. Из-за конфликтов с коллегами одноименная фракция этой политической силы распалась. Впоследствии на чиновницу покушались в Кривом Роге, в результате чего она и еще несколько человек получили осколочные ранения.

Наталья Витренко в Верховной Раде
Витренко имела конфликты в Раде, фото "Радио Свобода"

Витренко несколько раз становилась "Женщиной года" в Украине: в 1996, 1997 и 1998 годах. А в 1999 году нардеп стала первой женщиной в Украине, подавшей свою кандидатуру на пост президента. Тогда она получила 10,97% голосов, заняв 4-е место в рейтинге.

В 2004 году Витренко второй раз поборолась за пост президента, заняв 5-е место в рейтинге. Политик была против Оранжевой революции и поддерживала Виктора Януковича. Были слухи, что президентскую кампанию нардепа финансировали криминальные группировки. В 2007 году Витренко перешла в оппозицию к Ющенко и Януковичу одновременно.

Уголовное дело

В 2014 году Витренко была соорганизатором псевдореферендума в Славянске относительно отношения местных к действующей украинской власти. Большинство будто бы проголосовало отрицательно, после чего в городе начали появляться финансируемые Россией сепаратисты.

Наталья Витренко помогала создать "ЛДНР"
Витренко помогала организовывать псевдореферендум в Славянске, фото "Википедия"

Позже СБУ сообщила экс-нардепу о подозрении в сепаратизме. По данным следствия, общественная организация "Дар жизни", возглавляемая Витренко, направляла средства Фонду поддержки соотечественников за рубежом в стране-оккупанта. Его руководителем являлся министр иностранных дел России Сергей Лавров. За эти деньги финансировали псевдоформирование "ЛДНР". Однако дело не получило развития.

Позже Витренко сбежала в Россию, где говорила, что Украиной руководят "нацисты", которые "называют в честь Бандеры и Шухевича улицы". Она обращалась к государствам антигитлеровской коалиции, с просьбой применить санкции против Львовской области за "пропаганду символов нацизма, имен нацистских пособий и снос памятников советским воинам-освободителям". Это был ответ Витренко на запрет Социалистической партии Украины, который принял апелляционный суд Львова.

Где сейчас Наталья Витренко

В 2021 году Витренко высказалась против своего сына Юрия, руководившего компанией "Нефтегаз Украины". Экс-нардеп утвердила, что его "подбросила на политическую поверхность СБУ" и назвала "западником" и русофобом".

Наталья Витренко где сейчас
Витренко высказывалась против собственного сына, скриншот с видео

В начале полномасштабного вторжения Витренко пыталась оправдать Россию за войну и обвинить в ней США и Великобританию. Также экс-нардеп возмущалась, почему украинцы уезжают из городов, которым грозит оккупация россиян. В то же время она не осуждала страшные преступления страны-агрессора против украинского народа. В частности, молчала об изнасилованных и замученных.

Что говорит Наталья Витренко о войне
Витренко пыталась оправдать Россию за войну против Украины

Есть вероятность, что экс-нардеп проживает сейчас в России, поскольку в Украине ее уже много лет не видели. Ранее она вела Youtube-канал, на котором распространяла антиукраинскую пропаганду и российские нарративы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальный бывший нардеп Александр Ефремов. Он сидел в СИЗО 3 года.

Теги:
#Деятельность #Наталья Витренко