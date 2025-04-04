Оправдывала Россию и организовала псевдореферендум на Донбассе: куда исчезла главная коммунистка Украины Витренко

Политик всегда имела пророссийские взгляды

Наталья Витренко была одной из самых известных нардепов в Украине, которая отмечалась пророссийской позицией. Вместе с другими деятелями, которые ностальгировали по СССР, она создавала Социалистическую партию Украины. Впоследствии политик исчезла с радаров.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность пророссийской экс-нардепа, куда она исчезла и чем занимается сейчас.

Биография Натальи Витренко

Витренко родилась в Киеве в 1951 году. Получала образование учетчика в Киевском институте народного хозяйства, где заканчивала аспирантуру. После окончания учебы вступила в Коммунистическую партию. В то же время Витренко занималась научной работой. В частности, защитила кандидатскую диссертацию и получила звание доктора экономических наук.

Витренко работала научной сотрудницей Госплана УССР, а также в Академии строительства Украины и Академии экономической кибернетики. После запрета КПУ Наталья приобщалась к разработке идей Социалистической партии Украины. Речь идет о журнале и программных документах. Она выступала за восстановление Советского Союза.

Витренко разрабатывала Социалистическую партию Украины, фото УНИАН

В 1994 году Витренко попала в Верховную Раду от Социалистической партии Украины. Незадолго депутата исключили из политической силы из-за разных взглядов. Она поддерживала введение двух официальных языков (украинский и русский), возможность иметь 2 гражданства и была против права на частную собственность.

В 1998 году Витренко снова прошла в парламент, но уже от "Прогрессивной социалистической партии", которую сама создала. Из-за конфликтов с коллегами одноименная фракция этой политической силы распалась. Впоследствии на чиновницу покушались в Кривом Роге, в результате чего она и еще несколько человек получили осколочные ранения.

Витренко имела конфликты в Раде, фото "Радио Свобода"

Витренко несколько раз становилась "Женщиной года" в Украине: в 1996, 1997 и 1998 годах. А в 1999 году нардеп стала первой женщиной в Украине, подавшей свою кандидатуру на пост президента. Тогда она получила 10,97% голосов, заняв 4-е место в рейтинге.

В 2004 году Витренко второй раз поборолась за пост президента, заняв 5-е место в рейтинге. Политик была против Оранжевой революции и поддерживала Виктора Януковича. Были слухи, что президентскую кампанию нардепа финансировали криминальные группировки. В 2007 году Витренко перешла в оппозицию к Ющенко и Януковичу одновременно.

Уголовное дело

В 2014 году Витренко была соорганизатором псевдореферендума в Славянске относительно отношения местных к действующей украинской власти. Большинство будто бы проголосовало отрицательно, после чего в городе начали появляться финансируемые Россией сепаратисты.

Витренко помогала организовывать псевдореферендум в Славянске, фото "Википедия"

Позже СБУ сообщила экс-нардепу о подозрении в сепаратизме. По данным следствия, общественная организация "Дар жизни", возглавляемая Витренко, направляла средства Фонду поддержки соотечественников за рубежом в стране-оккупанта. Его руководителем являлся министр иностранных дел России Сергей Лавров. За эти деньги финансировали псевдоформирование "ЛДНР". Однако дело не получило развития.

Позже Витренко сбежала в Россию, где говорила, что Украиной руководят "нацисты", которые "называют в честь Бандеры и Шухевича улицы". Она обращалась к государствам антигитлеровской коалиции, с просьбой применить санкции против Львовской области за "пропаганду символов нацизма, имен нацистских пособий и снос памятников советским воинам-освободителям". Это был ответ Витренко на запрет Социалистической партии Украины, который принял апелляционный суд Львова.

Где сейчас Наталья Витренко

В 2021 году Витренко высказалась против своего сына Юрия, руководившего компанией "Нефтегаз Украины". Экс-нардеп утвердила, что его "подбросила на политическую поверхность СБУ" и назвала "западником" и русофобом".

Витренко высказывалась против собственного сына, скриншот с видео

В начале полномасштабного вторжения Витренко пыталась оправдать Россию за войну и обвинить в ней США и Великобританию. Также экс-нардеп возмущалась, почему украинцы уезжают из городов, которым грозит оккупация россиян. В то же время она не осуждала страшные преступления страны-агрессора против украинского народа. В частности, молчала об изнасилованных и замученных.

Витренко пыталась оправдать Россию за войну против Украины

Есть вероятность, что экс-нардеп проживает сейчас в России, поскольку в Украине ее уже много лет не видели. Ранее она вела Youtube-канал, на котором распространяла антиукраинскую пропаганду и российские нарративы.

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