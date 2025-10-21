Укр

Не спешите выбрасывать этот продукт: заморозьте и бульон получит невероятный аромат (видео)

Мария Швец
Стебли зелени сделают бульон ароматным
Стебли зелени сделают бульон ароматным. Фото tiktok.com

Эти советы вам понадобятся

Большинство хозяек после нарезки зелени для салатов или супов выбрасывают стебли в помойку. Но зря! Именно в этой части пучка сосредоточено больше аромата — особенно, если это укроп, петрушка или кинза. Стебли могут стать секретным ингредиентом, который сделает ваши бульоны намного вкуснее. О секретах приготовления идеального бульона рассказали на TikTok-странице "iren.lazun".

После того как срезали верхушку, не торопитесь избавляться от остатков. Сложите стебли в небольшой зип-пакет или свяжите нитью в пучок и положите в морозилку. Когда будете варить бульон, просто бросьте замороженные стебли прямо в кастрюлю вместе с нитью. Так они легко отдадут аромат и витамины, а после варки их удобно достать сразу всей кучкой. Результат – насыщенный, ароматный бульон, который по-домашнему смакует.

Кстати, стебли зелени можно использовать не только для супов. Их легко превратить в натуральную приправу: достаточно мелко порезать, высушить в тени в хорошо проветриваемом месте и пересыпать в герметичную баночку. Такая ароматная смесь прекрасно дополнит блюда из картофеля, круп, овощей и мяса. Так что в следующий раз, когда потянете выбрасывать стебли зелени, вспомните — они могут стать вашим главным кулинарным секретом.

Как приготовить идеальный бульон

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • куриное бедро — 2 шт.;
  • стебли зелени (петрушка, укроп) — горсть;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • перец горошком — 7-10 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • вода – примерно 2,5 л.

Способ приготовления:

  1. Вымыть морковь, не очищая кожуру, разрезать на четыре части. Лук также вымыть, оставить цветную шелуху и разрезать пополам. Выложить овощи на разогретую сухую сковороду и слегка обжарить срезы до румяности.
  2. Выложить куриные бедра в кастрюлю, добавить обжаренные овощи, зеленые стебли, лавровый лист и перец горошком.
  3. Залить все прохладной водой, поставить на средний огонь и довести до кипения.
  4. Накрыть кастрюлю пергаментом вместо крышки – он соберет всю пену. Убавить огонь до минимума и варить примерно 1,5 часа.
  5. В конце варки посолить по вкусу и дать бульону настояться несколько минут.
  6. Вынуть мясо и овощи, а бульон обязательно процедить через марлю. Часть можно использовать сразу, а остальные заморозить на будущее.
