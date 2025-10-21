Не спешите выбрасывать этот продукт: заморозьте и бульон получит невероятный аромат (видео)

Эти советы вам понадобятся

Большинство хозяек после нарезки зелени для салатов или супов выбрасывают стебли в помойку. Но зря! Именно в этой части пучка сосредоточено больше аромата — особенно, если это укроп, петрушка или кинза. Стебли могут стать секретным ингредиентом, который сделает ваши бульоны намного вкуснее. О секретах приготовления идеального бульона рассказали на TikTok-странице "iren.lazun".

После того как срезали верхушку, не торопитесь избавляться от остатков. Сложите стебли в небольшой зип-пакет или свяжите нитью в пучок и положите в морозилку. Когда будете варить бульон, просто бросьте замороженные стебли прямо в кастрюлю вместе с нитью. Так они легко отдадут аромат и витамины, а после варки их удобно достать сразу всей кучкой. Результат – насыщенный, ароматный бульон, который по-домашнему смакует.

Кстати, стебли зелени можно использовать не только для супов. Их легко превратить в натуральную приправу: достаточно мелко порезать, высушить в тени в хорошо проветриваемом месте и пересыпать в герметичную баночку. Такая ароматная смесь прекрасно дополнит блюда из картофеля, круп, овощей и мяса. Так что в следующий раз, когда потянете выбрасывать стебли зелени, вспомните — они могут стать вашим главным кулинарным секретом.

Как приготовить идеальный бульон

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

куриное бедро — 2 шт.;

стебли зелени (петрушка, укроп) — горсть;

лавровый лист — 2-3 шт.;

перец горошком — 7-10 шт.;

соль, перец – по вкусу;

вода – примерно 2,5 л.

Способ приготовления: