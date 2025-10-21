Не спешите выбрасывать этот продукт: заморозьте и бульон получит невероятный аромат (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти советы вам понадобятся
Большинство хозяек после нарезки зелени для салатов или супов выбрасывают стебли в помойку. Но зря! Именно в этой части пучка сосредоточено больше аромата — особенно, если это укроп, петрушка или кинза. Стебли могут стать секретным ингредиентом, который сделает ваши бульоны намного вкуснее. О секретах приготовления идеального бульона рассказали на TikTok-странице "iren.lazun".
После того как срезали верхушку, не торопитесь избавляться от остатков. Сложите стебли в небольшой зип-пакет или свяжите нитью в пучок и положите в морозилку. Когда будете варить бульон, просто бросьте замороженные стебли прямо в кастрюлю вместе с нитью. Так они легко отдадут аромат и витамины, а после варки их удобно достать сразу всей кучкой. Результат – насыщенный, ароматный бульон, который по-домашнему смакует.
Кстати, стебли зелени можно использовать не только для супов. Их легко превратить в натуральную приправу: достаточно мелко порезать, высушить в тени в хорошо проветриваемом месте и пересыпать в герметичную баночку. Такая ароматная смесь прекрасно дополнит блюда из картофеля, круп, овощей и мяса. Так что в следующий раз, когда потянете выбрасывать стебли зелени, вспомните — они могут стать вашим главным кулинарным секретом.
Как приготовить идеальный бульон
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- куриное бедро — 2 шт.;
- стебли зелени (петрушка, укроп) — горсть;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- перец горошком — 7-10 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- вода – примерно 2,5 л.
Способ приготовления:
- Вымыть морковь, не очищая кожуру, разрезать на четыре части. Лук также вымыть, оставить цветную шелуху и разрезать пополам. Выложить овощи на разогретую сухую сковороду и слегка обжарить срезы до румяности.
- Выложить куриные бедра в кастрюлю, добавить обжаренные овощи, зеленые стебли, лавровый лист и перец горошком.
- Залить все прохладной водой, поставить на средний огонь и довести до кипения.
- Накрыть кастрюлю пергаментом вместо крышки – он соберет всю пену. Убавить огонь до минимума и варить примерно 1,5 часа.
- В конце варки посолить по вкусу и дать бульону настояться несколько минут.
- Вынуть мясо и овощи, а бульон обязательно процедить через марлю. Часть можно использовать сразу, а остальные заморозить на будущее.