Не поспішайте викидати цей продукт: заморозьте — і бульйон отримає неймовірний аромат (відео)
Ці поради вам знадобляться
Більшість господинь після нарізання зелені для салатів чи супів викидають стебла у смітник. Але дарма! Саме в цій частині пучка зосереджено найбільше аромату — особливо, якщо це кріп, петрушка чи кінза. Стебла можуть стати секретним інгредієнтом, який зробить ваші бульйони набагато смачнішими. Про секрети приготування ідеального бульйону розповіли на TikTok-сторінці "iren.lazun".
Після того як зрізали верхівку, не поспішайте позбуватися залишків. Складіть стебла у невеликий зіп-пакет або зв’яжіть ниткою в пучок і покладіть у морозилку. Коли надумаєте варити бульйон, просто киньте заморожені стебла прямо у каструлю — разом із ниткою. Так вони легко віддадуть аромат і вітаміни, а після варіння їх зручно дістати одразу всією купкою. Результат — насичений, духмяний бульйон, який смакує по-домашньому.
До речі, стебла зелені можна використати не лише для супів. Їх легко перетворити на натуральну приправу: достатньо дрібно нарізати, висушити у тіні в добре провітрюваному місці й пересипати у герметичну баночку. Така ароматна суміш чудово доповнить страви з картоплі, круп, овочів і м’яса. Тож наступного разу, коли потягнетеся викидати стебла зелені, згадайте — вони можуть стати вашим головним кулінарним секретом.
Як приготувати ідеальний бульйон
Інгредієнти:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- куряче стегно — 2 шт.;
- стебла зелені (петрушка, кріп) — жменя;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- перець горошком — 7–10 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- вода — приблизно 2,5 л.
Спосіб приготування:
- Вимити моркву, не очищаючи шкірку, розрізати на чотири частини. Цибулю також вимити, залишити лушпиння для кольору та розрізати навпіл. Викласти овочі на розігріту суху сковорідку й злегка обсмажити зрізи до рум’яності.
- Викласти курячі стегна у каструлю, додати обсмажені овочі, стебла зелені, лавровий лист та перець горошком.
- Залити все холодною водою, поставити на середній вогонь і довести до кипіння.
- Накрити каструлю пергаментом замість кришки — він збере всю піну. Зменшити вогонь до мінімуму та варити приблизно 1,5 години.
- Наприкінці варіння посолити за смаком і дати бульйону настоятися кілька хвилин.
- Вийняти м’ясо й овочі, а бульйон обов’язково процідити через марлю. Частину можна використати одразу, а решту — заморозити на майбутнє.