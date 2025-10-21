Рус

Не поспішайте викидати цей продукт: заморозьте — і бульйон отримає неймовірний аромат (відео)

Марія Швець
Стебла зелені зроблять бульйон ароматним
Стебла зелені зроблять бульйон ароматним. Фото tiktok.com

Ці поради вам знадобляться

Більшість господинь після нарізання зелені для салатів чи супів викидають стебла у смітник. Але дарма! Саме в цій частині пучка зосереджено найбільше аромату — особливо, якщо це кріп, петрушка чи кінза. Стебла можуть стати секретним інгредієнтом, який зробить ваші бульйони набагато смачнішими. Про секрети приготування ідеального бульйону розповіли на TikTok-сторінці "iren.lazun".

Після того як зрізали верхівку, не поспішайте позбуватися залишків. Складіть стебла у невеликий зіп-пакет або зв’яжіть ниткою в пучок і покладіть у морозилку. Коли надумаєте варити бульйон, просто киньте заморожені стебла прямо у каструлю — разом із ниткою. Так вони легко віддадуть аромат і вітаміни, а після варіння їх зручно дістати одразу всією купкою. Результат — насичений, духмяний бульйон, який смакує по-домашньому.

До речі, стебла зелені можна використати не лише для супів. Їх легко перетворити на натуральну приправу: достатньо дрібно нарізати, висушити у тіні в добре провітрюваному місці й пересипати у герметичну баночку. Така ароматна суміш чудово доповнить страви з картоплі, круп, овочів і м’яса. Тож наступного разу, коли потягнетеся викидати стебла зелені, згадайте — вони можуть стати вашим головним кулінарним секретом.

Як приготувати ідеальний бульйон

Інгредієнти:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • куряче стегно — 2 шт.;
  • стебла зелені (петрушка, кріп) — жменя;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • перець горошком — 7–10 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • вода — приблизно 2,5 л.

Спосіб приготування:

  1. Вимити моркву, не очищаючи шкірку, розрізати на чотири частини. Цибулю також вимити, залишити лушпиння для кольору та розрізати навпіл. Викласти овочі на розігріту суху сковорідку й злегка обсмажити зрізи до рум’яності.
  2. Викласти курячі стегна у каструлю, додати обсмажені овочі, стебла зелені, лавровий лист та перець горошком.
  3. Залити все холодною водою, поставити на середній вогонь і довести до кипіння.
  4. Накрити каструлю пергаментом замість кришки — він збере всю піну. Зменшити вогонь до мінімуму та варити приблизно 1,5 години.
  5. Наприкінці варіння посолити за смаком і дати бульйону настоятися кілька хвилин.
  6. Вийняти м’ясо й овочі, а бульйон обов’язково процідити через марлю. Частину можна використати одразу, а решту — заморозити на майбутнє.
