Не поспішайте викидати цей продукт: заморозьте — і бульйон отримає неймовірний аромат (відео)

Ці поради вам знадобляться

Більшість господинь після нарізання зелені для салатів чи супів викидають стебла у смітник. Але дарма! Саме в цій частині пучка зосереджено найбільше аромату — особливо, якщо це кріп, петрушка чи кінза. Стебла можуть стати секретним інгредієнтом, який зробить ваші бульйони набагато смачнішими. Про секрети приготування ідеального бульйону розповіли на TikTok-сторінці "iren.lazun".

Після того як зрізали верхівку, не поспішайте позбуватися залишків. Складіть стебла у невеликий зіп-пакет або зв’яжіть ниткою в пучок і покладіть у морозилку. Коли надумаєте варити бульйон, просто киньте заморожені стебла прямо у каструлю — разом із ниткою. Так вони легко віддадуть аромат і вітаміни, а після варіння їх зручно дістати одразу всією купкою. Результат — насичений, духмяний бульйон, який смакує по-домашньому.

До речі, стебла зелені можна використати не лише для супів. Їх легко перетворити на натуральну приправу: достатньо дрібно нарізати, висушити у тіні в добре провітрюваному місці й пересипати у герметичну баночку. Така ароматна суміш чудово доповнить страви з картоплі, круп, овочів і м’яса. Тож наступного разу, коли потягнетеся викидати стебла зелені, згадайте — вони можуть стати вашим головним кулінарним секретом.

Як приготувати ідеальний бульйон

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

куряче стегно — 2 шт.;

стебла зелені (петрушка, кріп) — жменя;

лавровий лист — 2–3 шт.;

перець горошком — 7–10 шт.;

сіль, перець — за смаком;

вода — приблизно 2,5 л.

Спосіб приготування: