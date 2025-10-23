С кокошником в виде трезубца и в паре с Басковым: как и когда Полякова работала в России

Команда певицы обратилась в Европейский вещательный союз

На днях певица Оля Полякова подала заявку на Национальный отбор на Евровидение 2026 года. Однако ей отказали в участии из-за выступлений в России после 2014 года. Теперь исполнительница планирует судиться с "Суспільним", поскольку там отказались изменять правила Нацотбора.

Что нужно знать:

Оля Полякова была ведущей российской премии в 2015 году

Это стало причиной отказа в ее участии в Нацотборе на Евровидение 2026 года.

Певица хочет доказать свою позицию в суде

"Телеграф" расскажет о деятельности Поляковой в России, а также о конфликте, который сложился между певицей и "Суспільним".

Что известно о скандале Поляковой и "Суспільного"

Согласно правилам Нацотбора, певцы, выступавшие в России после марта 2014 года, не имеют права участвовать в конкурсе. Дело в том, что Полякова принадлежит к числу таких артистов. В 2015 году исполнительница была соведущей российской премии RU.TV. Она отмечала в интервью ТСН, которая была героиней реалити-шоу на этом канале, и ей предложили стать лицом церемонии. Ее соведущим тогда был путинист Николай Басков.

Полякова на премии RU.TV, фото из сети

На вопрос, не боится ли осуждения общества за деятельность в России, Полякова ответила, что "в свободной стране глупо бояться комментариев провокаторов и неудачников". Также певица отметила, что работает там, где ее приглашают.

Это политические технологии, от которых люди устали. Я боюсь только пауков. В свободной стране глупо для свободного человека бояться комментариев провокаторов и неудачников. У меня есть своя позиция, я ее не скрываю. Я работаю для тех, кто приглашает меня. Если эти люди знают о моей позиции и спрашивают, что я думаю о том, что происходит между нашими политиками, я выражаю свое мнение. Оля Полякова

Полякова в 2015 году, фото пресс-службы артистки

Кроме того, Полякова утверждала, что не нужно верить средствам массовой информации. А вместо этого она советовала общаться друг с другом. Тогда Россия уже второй год вела вооруженную агрессию против Украины.

Не верьте всему, что вам говорят из телевизора. Но думать, анализировать, наблюдать и, главное, общаться друг с другом, разговаривать несмотря ни на что. Сидя на диване перед телевизором, мы не придем к миру и взаимопониманию. Оля Полякова

Что известно о конфликте Поляковой и "Суспільного"

После того, как исполнительнице отказали в рассмотрении заявки на Нацотбор, она обратилась к "Суспільному" с просьбой изменить правило о выступлениях в России. Однако вещатель отказал ей. Продюсер Поляковой Михаил Ясинский заявил, что с такой же просьбой команда певицы направила письмо в EBU (Европейский вещательный союз).

Михаил Ясинский высказался о скандале с "Суспільним", фото с его фейсбук-страницы

Также Полякова отметила, что ее команда уже подала иск в суд на "Суспільне". Артистка убеждена, что выиграет судебный иск. Также исполнительница напомнила о Maruv, которая была участницей Нацотбора, а также о Меладзе как члене жюри конкурса. Они ездили в Россию, но были причастны к Нацотбору.

Это решение за собой влечет многие вопросы. Будет суд, а я его выиграю. У них, наверное, очень плохая память, потому что еще в 2018 году у них в жюри сидел Меладзе, который катался туда-сюда по 100 раз и не жил здесь, но имел право выбирать человека, кто будет представлять Украину. Еще пусть "Суспільне" покажет заявку Maruv, подавалась ли она вообще. Ее просто пригласили. Они сами нарушали эти правила. Сейчас это уже в плоскости юристов, все передано в суд. Оля Полякова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о певице Солохе, которая подала заявку на Нацотбор. Она критиковала конкурс за "кумовство".