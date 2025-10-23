З кокошником у вигляді тризуба та у парі з Басковим: як і коли Полякова працювала у Росії

Команда співачки звернулась до Європейської спілки радіомовлення і телебачення

Днями співачка Оля Полякова подала заявку на Національний відбір на Євробачення 2026. Однак їй відмовили в участі через виступи в Росії після 2014 року. Тепер виконавиця планує судитися із "Суспільним", оскільки там відмовилися змінювати правила Нацвідбору.

Що треба знати:

Оля Полякова була ведучою російської премії у 2015 році

Це стало причиною відмови в її участі у Нацвідборі на Євробачення 2026

Співачка хоче довести свою позицію у суді

"Телеграф" розповість про діяльність Полякової у Росії, а також про конфлікт, який склався між співачкою і "Суспільним мовленням".

Що відомо про скандал Полякової та "Суспільного"

Згідно з правилами Нацвідбору, співаки, які виступали в Росії після березня 2014 року, не мають права брати участь у конкурсі. Річ у тім, що Полякова належить до таких артистів. У 2015 році виконавиця була співведучою російської премії RU.TV. Вона зазначала в інтерв'ю ТСН, що була героїнею реаліті-шоу на цьому каналі, тож їй запропонували стати обличчям церемонії. Її співведучим тоді був путініст Микола Басков.

Полякова на премії RU.TV, фото з мережі

На запитання, чи не боїться осуду суспільства за діяльність у Росії, Полякова відповіла, що "у вільній країні нерозумно боятися коментарів провокаторів і невдах". Також співачка зазначила, що працює там, де її запрошують.

Це політичні технології, від яких люди втомилися. Я боюся тільки павуків. У вільній країні нерозумно для вільної людини боятися коментарів провокаторів і невдах. У мене є своя позиція, я її не приховую. Я працюю для тих, хто мене запрошує. Якщо ці люди знають про мою позицію і запитують, що я думаю про те, що відбувається між нашими політиками, я висловлюю свою думку. Оля Полякова

Полякова у 2015 році, фото пресслужби артистки

Окрім цього, Полякова стверджувала, що не потрібно вірити засобам масової інформації. А замість цього вона радила спілкуватися один із одним. Тоді Росія вже другий рік вела збройну агресію проти України.

Не вірте всьому, що вам говорять з телевізора. Але думати, аналізувати, спостерігати і, головне, спілкуватися один з одним, розмовляти незважаючи ні на що. Сидячи на дивані перед телевізором, ми не прийдемо до миру і взаєморозуміння. Оля Полякова

Що відомо про конфлікт Полякової та "Суспільного"

Після того, як виконавиці відмовили в розгляді заявки на Нацвідбір, вона звернулась до "Суспільного" з проханням змінити правило про виступи у Росії. Однак мовник відмовив їй. Продюсер Полякової Михайло Ясинський заявив, що з таким самим проханням команда співачки надіслала листи до EBU (Європейської спілки радіомовлення і телебачення).

Михайло Ясинський висловився про скандал із "Суспільним", фото з його фейсбук-сторінки

Також Полякова зазначила, що її команда вже подала позов до суду на "Суспільне". Артистка переконана, що вона виграє судовий позов. Також виконавиця нагадала про Maruv, яка була учасницею Нацвідбору, а також про Меладзе як члена журі конкурсу. Вони їздили до Росії, але були причетні до Нацвідбору.

Це рішення за собою тягне багато питань. Буде суд, а я його виграю. У них, мабуть, дуже погана пам'ять, бо ще 2018 року в них у журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по 100 разів і не жив тут, але мав право обирати людину, хто представлятиме Україну. Ще нехай "Суспільне" покаже заявку Maruv, чи подавалась вона взагалі. Її просто запросили. Вони самі порушували ці правила. Зараз це вже в площині юристів, все передано до суду. Оля Полякова

