Убийство на виду десятка свидетелей. Чем закончилось громкое дело судьи Вихрова из Одессы

Киллер расстрелял судью из автомата

В Украине в 90-е годы произошло немало резонансных убийств, всколыхнувших всю страну. К ним можно отнести и двойное заказное убийство судьи Бориса Вирхова в Одессе.

"Телеграф " расскажет, все подробности этого громкого дела и чем оно закончилось. Заметим, что вместе с Вихровым погиб директор местной телекомпании АМТ Игорь Бондарь.

Заказное убийство на глазах десятка свидетелей

16 мая 1999 около 15:00 неподалеку от своего загородного дома расстреляли председателя Одесского областного арбитражного (сегодня хозяйственного) суда Бориса Вихрова. Вместе с ним погиб Бондарь.

Борис Вихров

Киллер действовал недостаточно осмотрительно, ведь сначала открыл огонь посреди села по автомобилю судьи. Он стрелял в лобовое стекло из автомата. А потом подошел вплотную к стеклу и произвел два контрольных выстрела. Весь этот ужас происходил на глазах десятка человек.

Расследование и разные версии убийства

Расследование убийства было засекречено и в СМИ попадало достаточно мало информации, поэтому было несколько версий мотивов. Одна – политическое убийство, ведь Вихров был депутатом горсовета позапрошлого созыва. На повторных выборах мэра в 1998 выдвигал свою кандидатуру, но якобы добровольно сошел с дистанции.

Другая версия — "неудобный судья". Ведь смерть Вихрова связывали с судьбой Черноморского пароходства. Тогда состоялась продажа лайнера "Тарас Шевченко", эксперты считали, что он продан по более низкой цене. В дело вмешивался арбитражный суд, которым занимался Вихров. Судно было продано за 2,2 млн дол. по озвученной экспертами цене в 11-12 миллионов, аукцион сочли незаконным, но областной арбитражный суд не стал рассматривать дело.

Лайнер Тарас Шевченко

Кто убил Вихрова и что известно о заказчике

Официально полиция не разглашала ни данные о киллере, убившем судью, ни информации о заказчике. Однако была информация, что контрольные выстрелы произвели из того самого "Макарова", который использовали при попытке убийства главы одесского горизбиркома Леонида Капелюшного. Хотя интересно, что к моменту смерти расходы самого Вихрова значительно превышали его легальные доходы, достигая миллиона долларов. Сейчас такое можно увидеть часто, а вот в 90-е это был резонанс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой мольфар Михаил Нечай и почему его убили в собственном кабинете.