За убийство украинки поплатится жизнью? Выяснилось, как суд может наказать напавшего на Ирину Заруцкую

Татьяна Крутякова
Дело Ирины Заруцкой Новость обновлена 23 октября 2025, 15:51
Дело Ирины Заруцкой.

34-летний подозреваемый уже имел судимости и сидел в тюрьме

По делу убийства украинки Ирины Заруцкой в США появились новые детали. Ведь подозреваемому Декарлосу Брауну может грозить самая высокая мера наказания в Штатах.

Что нужно знать:

  • 22 августа 2025 года в вагоне метро темнокожий мужчина убил украинку
  • Копы на месте преступления нашли нож и некоторые вещи подозреваемого
  • Брауну выдвинули обвинения в убийстве

Как пишет abc, в среду, 23 октября, состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Заруцкой. Брауну выдвинули федеральное обвинение, предусматривающее наказание в виде смертной казни.

"Федеральное большое жюри присяжных в Северной Каролине вернуло обвинительный акт против Декарлоса Брауна-младшего, обвинив его в насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти. Это обвинение дает ему право на смертную казнь", — говорится в пресс-службе.

Основное доказательство по делу — видео, на котором видно, как подозреваемый убивает ножом 23-летнюю женщину. Мужчина несколько раз ударил Ирину в горло, а затем ушел. Женщина скончалась от полученных травм, пассажиры увидели это только после ее смерти.

На месте преступления копы обнаружили карманный нож и другие предметы. По данным следствия, на видео с камер наблюдения видно, как жертва садится в вагон легкорельсового транспорта и занимает место перед Брауном. Приблизительно через четыре минуты мужчина вытащил из кармана нож, развернул его и трижды ударил жертву сзади.

Фото с видео за несколько минут до убийцы
Фото с видео за несколько минут до убийцы

В зале суда прозвучало утверждение, что "между жертвой и подсудимым не было никакого взаимодействия". Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Брауна на платформе легкорельсового транспорта и арестовали его.

Известно, что 34-летний подозреваемый имеет судимости, в частности, за кражи и кражи со взломом. По данным Департамента исправительных учреждений для взрослых Северной Каролины, он провел пять лет в тюрьме за ограбление с применением опасного оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ирландии трагически погиб украинский подросток.

