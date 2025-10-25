Вбивство на очах десятка свідків. Чим закінчилась гучна справа судді Віхрова з Одеси

Кілер розстріляв суддю з автомата

В Україні у 90-ті роки сталось чимало резонансних вбивств, які сколихнули всю країну. До них також можна віднести й подвійне замовне вбивство судді Бориса Вірхова в Одесі.

"Телеграф" розповість, усі подробиці цієї гучної справи та чим вона закінчилась. Зауважимо, що разом з Віхровим загинув директор місцевої телекомпанії АМТ Ігор Бондар.

Замовне вбивство на очах десятка свідків

16 травня 1999 року близько 15:00 неподалік від свого заміського будинку розстріляли голову Одеського обласного арбітражного (сьогодні господарського) суду Бориса Віхрова. Разом із ним загинув Бондар.

Борис Віхров

Кілер діяв не досить обачно, адже спочатку відкрив вогонь посеред села по автомобілю судді. Він стріляв у лобове скло з автомата. А потім підійшов впритул до скла та здійснив два контрольних постріли. Весь цей жах відбувався на очах десятка людей.

Розслідування та різні версії вбивства

Розслідування вбивства було засекречено і до ЗМІ потрапляла досить мало інформації, тому було кілька версій мотивів. Одна — політичне вбивство, адже Віхров був депутатом міськради позаминулого скликання. На повторних виборах мера 1998-го висував свою кандидатуру, але нібито добровільно зійшов із дистанції.

Інша версія — "незручний суддя". Адже смерть Віхрова пов'язували з долею Чорноморського пароплавства. Тоді відбувся продаж лайнера "Тарас Шевченко", експерти вважали, що він проданий за значно нижчою ціною. У справу втручався арбітражний суд, яким опікувався Віхров. Судно продали за 2,2 млн дол. за озвученої експертами ціни в 11-12 мільйонів, аукціон визнали незаконним, але обласний арбітражний суд не став розглядати справу.

Лайнер Тарас Шевченко

Хто вбив Віхрова та що відомо про замовника

Офіційно поліція не розголошувала ані дані про кілера, який вбив суддю, ані інформацію про замовника. Проте була інформація, що контрольні постріли здійснили з того самого "Макарова", який використовували під час спроби вбивства голови одеського міськвиборчкому Леоніда Капелюшного. Хоча цікаво, що на момент смерті витрати самого Віхрова значно перевищували його легальні доходи, сягаючи мільйона доларів. Зараз таке можна побачити часто, а от у 90-ті — це був резонанс.

