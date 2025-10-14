Главреда расстреляли прямо посреди улицы в Одессе. Чем закончилось громкое дело об убийстве Деревянка

Заказчика убийства задержали через 14 лет после смерти Деревянко

В Украине произошло немало убийств за время независимости, однако есть те, которые всколыхнули всю страну. К ним относится дело Бориса Деревянко, главного редактора газеты "Вечерняя Одесса". Его убил киллер, которого приговорили к смертной казни, а вот заказчика искали десятилетия.

"Телеграф" расскажет все подробности громкого убийства Деревянко, а также кто выстрелил в него. Заметим, что только 14 лет спустя после трагедии копы задержали заказчика.

Убийство главного редактора "Вечерней Одессы"

Убили Бориса Деревянко 11 августа 1997 года у здания издательства "Черноморье". Киллер выпустил четыре пули у публициста, который с утра шел в редакцию. Мужчина умер на месте, а исполнитель скрылся.

Борис Деревянко

Киллера полиция нашла достаточно быстро, им оказался гражданин Молдовы Александр Глек. Правоохранители также узнали, что он действовал по заказу, но заказчика не задержали.

Известно, что Деревянко не был революционером, но газета "Вечерняя Одесса", где он занимал должность главного редактора, стала трибуной для тех, кого не хотели слышать. В своих статьях он освещал коррупцию, задавал неудобные вопросы и открыто критиковал власть. Многие называли Деревянко совестью города, но были и те, для кого он был угрозой.

Приговор суда и загадочная смерть журналиста "Вечерней Одессы"

В ходе следствия криминальный авторитет Александр Глек признался в убийстве. Однако впоследствии отказался от своих слов, заявив о давлении. Однако в 1999 году суд вынес приговор – расстрел. Но из-за введения моратория на смертную казнь в Украине приговор был изменен на пожизненное заключение.

Могила Деревянко

Известно, что редакция "Вечерней Одессы" не поверила в официальную версию. В суде журналист газеты Юрий Иванов потребовал просмотра дела. Но в 2001 году его нашли мертвым на могиле матери. Официальная версия – самоубийство. Расследование не проводилось.

Кто был заказчиком убийства

Полиция более 14 лет расследовала дело убийства Деревянко и искала заказчика. Он был задержан в 2011 году. Следствие сразу не раскрыло его личность официально. Однако известно, что по делу было два посредника — Алексей Балашов и Галина Чумак.

В 2024 году суд признал организатором преступления Василия Марьянчука по прозвищу "Бухгалтер". Его банде приписывают "ликвидацию" главы арбитражного суда Бориса Вихрова, президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника, соратников и друзей Эдуарда Гурвица — Сергея Варламова и Игоря Свободы, а также убийство Деревянко.

Марчук, 1999

