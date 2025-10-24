Он мог создавать хорошую погоду? Кто такой мольфар Михаил Нечай и почему его убили в собственном кабинете (фото)

Об известном иванофранковце снимали кино, он самостоятельно изготавливал музыкальные инструменты и помогал людям своими сверхъестественными способностями

Михаил Нечай был известным карпатским мольфаром и дрымбарем, который прославился своими способностями и знанием гуцульских традиций. Но его жизнь закончилась трагически.

Мольфара часто называли хранителем гуцульских традиций. "Телеграф" решил написать о жизни известного иванофранковца, а именно о том, чем он прославился и почему его убили.

Чем был известен Михаил Нечай

Михаил Нечай родился в рабочей семье, окончил полковую школу в Умани и прослужил два года в советской армии на Кавказе. Позже поселился в Верхнем Ясенове на Ивано-Франковщине.

Нечай утверждал, что происходит от брацлавского полковника Даниила Нечая, а свои сверхъестественные способности почувствовал еще в детстве, в частности умел останавливать кровь. Широкую известность он получил после фестиваля "Червона рута" 1989 года, когда его пригласили обеспечивать хорошую погоду для участников праздника. Известный режиссер Сергей Параджанов консультировался с ним во время подготовки к съемкам фильма "Тени забытых предков", а актер Иван Миколайчук учился у него игре на дрымбе. Нечай также возглавлял фольклорно-этнографический ансамбль, собственноручно изготавливая музыкальные инструменты.

В 2010 году мольфар получил звание Заслуженного работника культуры Украины за более чем сорок лет руководства любительским ансамблем "Струны Черемоша". Кроме того, о нем сняли два документальных фильма студии "Иероглиф" — "Мудрость карпатского мольфара" в 2007 и 2009 годах.

У него было два сына: старший Иван служил в ракетных войсках и умер от рака, а младший Михаил работал заместителем председателя Верховинской РГА и ныне является директором Национального природного парка "Верховинский".

Почему и кто убил мольфара

Утром 15 июля 2011 года Михаил Нечай был убит в собственном доме. По свидетельствам очевидцев, мужчина, который несколько дней пытался попасть на прием к мольфара, оказавшись наедине с Нечаем, нанес ему смертельное ранение. После этого нападавший спокойно вышел из комнаты и попросил людей, которые ждали в очереди, временно не заходить.

Личность подозреваемого удалось установить в тот же день. Работники милиции Ивано-Франковской области задержали 33-летнего мужчину в лесном массиве возле села Буковца, в шести километрах от места преступления. Ранее он уже был осужден за убийство женщины и лечился от шизофрении.

По предварительным свидетельствам, мотивом преступления стало неприятие Нечаем традиционных христианских обрядов и его приверженность к языческим верованиям.

