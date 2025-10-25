Исповедовался Паше "Мерседесу" и убивал даже детей: что известно о маньяке Оноприенко

Паша "Мерседес" не заявил на убийцу в милицию после его признаний

Анатолий Оноприенко — имя, ставшее синонимом ужаса в 90-х. Он был жесточайшим убийцей 20 века. Через несколько лет он забрал жизни 52 человек, среди которых целые семьи, женщины и младенцы. Его преступления — одни из самых страшных в истории Украины.

Что следует знать

Анатолий Оноприенко, самый жестокий серийный убийца 90-х, унес жизни 52 человек в Украине, включая детей

Детство маньяка в детдоме и зависть к западному миру повлияли на формирование его "схемы" — ночные нападения на дома, расстрел жителей, ограбления и поджоги

Его задержали в 1996 году, он получил пожизненное заключение вместо смертной казни, а Паша "Мерседес" утверждал, что маньяк приходил к нему исповедоваться

Оноприенко родом из Черкасской области, села Ласки. В возрасте трех лет у него умерла мама, а папа пьянствовал и избивал сына. Когда отец второй раз женился, вообще отдал Анатолия в детдом.

Там Оноприенко было не сладко: старшие дети его били, а сверстники — дразнили. Позже он стал обижать детей в ответ и колол их острыми предметами, после чего заслужил "авторитет" и нашел себе друзей.

Позже Анатолий служил в армии, а после этого поступил в морское училище. Он хорошо зарабатывал, что позволило ему путешествовать. Однако когда поездил по миру, стал завидовать людям на Западе, жившим лучше, чем в СССР. Поэтому Оноприенко стал возить контрабанду и грабить людей. В 1989 году он совершил первые убийства.

"Схема" Оноприенко

По данным следствия, схема Оноприенко всегда была одинаковой — он врывался в частные дома, обычно ночью, и расстреливал жителей из обреза охотничьего ружья. После этого он забирал деньги, украшения и бытовую технику — не столько наживы ради, сколько для того, чтобы создать впечатление "ограбления". Затем часто поджигал дом, чтобы замести следы.

Его жертвами становились обычные украинские семьи. В некоторых случаях он убивал случайных свидетелей, которые оказывались рядом. Особенно шокировали стражей порядка убийства детей — самой молодой жертвой был трехмесячный младенец.

Как задержали Оноприенко

Маньяк был задержан 14 апреля 1996 года — его поймали в городе Яворов. Он не сопротивлялся и даже на допросе вел себя спокойно, подробно рассказывая о совершенных преступлениях. Его дело насчитывало 99 томов.

Леонид Кучма хотел приговорить Оноприенко к смертной казни, но Украина тогда готовилась вступить в Совет Европы, что потребовало отмены этого наказания. Поэтому убийца получил пожизненное заключение. Он просидел в тюрьме 17 лет и скончался 27 августа 2013 года.

Исповедь Паши "Мерседеса"

В одном из интервью митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, который был тогда настоятелем монастыря в Нововолынске, сообщил, что покаяться в грехах к нему приходил Анатолий Оноприенко. Убийца признался Паше "Мерседесу" в преступлениях и попросил сдать его в полицию. Священник не сделал этого, он лишь сказал, что если Анатолий продолжит убивать, его задержат.

