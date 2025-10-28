Укр

Вы останетесь в нищете, если сделаете это сегодня в праздник 28 октября

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
28 октября отмечается важный праздник
28 октября отмечается важный праздник. Фото Freepik

Узнайте, почему в этот день нельзя менять постельное белье

Во вторник христиане восточного обряда в Украине чтят великомученицу Параскеву. По церковному календарю новоюлианского стиля святую вспоминают 28 октября.

Параскева жила в III столетии в Малой Азии. По преданию, она была дочерью знатного сенатора, но еще в юности отказалась от богатства и роскоши, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Параскеву арестовали, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

На Руси почитание святой со временем переплелось с образом языческой богини Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Во время богослужений девушки обращались к святой с мольбами о помощи в поиске жениха и благополучном замужестве.

Что нельзя делать 28 октября

  • Рукодельничать — закончится неприятностями.
  • Смеяться над кем-либо — можно накликать беду.
  • Менять постельное белье — к семейным неурядицам.
  • Женщинам работать — можно остаться в нищете.

Народные приметы 28 октября

  • Выпал снег – зима будет холодной.
  • Не все деревья сбросили листья – осень будет долгой.
деревья и листья желтые осенью
Фото: freepik
  • Туман с утра — дни будут спокойными и безмятежными.

У кого именины 28 октября

Сегодня именины празднуют Арсений, Георгий, Дмитрий, Максим, Степан, Анна и Анастасия.

Праздники и события 28 октября

  • День оценщика в Украине
  • День освобождения от фашистских захватчиков в Украине
  • Всемирный день дзюдо (World Judo Day)
  • День бабушек и дедушек
  • Международный день анимации (International Animation Day)
  • Международный день креольской культуры (International Creole Day)

Напомним, что осенью есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий в октябре.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины