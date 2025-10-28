Вы останетесь в нищете, если сделаете это сегодня в праздник 28 октября

Узнайте, почему в этот день нельзя менять постельное белье

Во вторник христиане восточного обряда в Украине чтят великомученицу Параскеву. По церковному календарю новоюлианского стиля святую вспоминают 28 октября.

Параскева жила в III столетии в Малой Азии. По преданию, она была дочерью знатного сенатора, но еще в юности отказалась от богатства и роскоши, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Параскеву арестовали, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

На Руси почитание святой со временем переплелось с образом языческой богини Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Во время богослужений девушки обращались к святой с мольбами о помощи в поиске жениха и благополучном замужестве.

Что нельзя делать 28 октября

Рукодельничать — закончится неприятностями.

Смеяться над кем-либо — можно накликать беду.

Менять постельное белье — к семейным неурядицам.

Женщинам работать — можно остаться в нищете.

Народные приметы 28 октября

Выпал снег – зима будет холодной.

Не все деревья сбросили листья – осень будет долгой.

Туман с утра — дни будут спокойными и безмятежными.

У кого именины 28 октября

Сегодня именины празднуют Арсений, Георгий, Дмитрий, Максим, Степан, Анна и Анастасия.

Праздники и события 28 октября

День оценщика в Украине

День освобождения от фашистских захватчиков в Украине

Всемирный день дзюдо (World Judo Day)

День бабушек и дедушек

Международный день анимации (International Animation Day)

Международный день креольской культуры (International Creole Day)

