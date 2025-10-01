Закрывать зеркало не обязательно: о каких суевериях на похоронах следует забыть

Незнание веры и неправильные приоритеты приводят к возникновению суеверий

Погребальный обряд, призванный стать молитвой за упокой души, часто обрастает многочисленными суевериями и народными обычаями, не имеющими ничего общего с христианской верой. От запретов прикасаться кресту и нести гроб к переворачиванию мебели и закрыванию зеркал — эти действия, передающиеся из поколения в поколение, иногда омрачают самую суть прощания с умершим и создают излишний дискомфорт и страх.

О том, почему эти обычаи являются лишь предрассудками, противоречащими здравому смыслу и христианскому учению, как они возникают и что на самом деле важно во время похорон, рассказали епископ Евстратий (Заря) и священники Тарас Дзьоба, Николай Микосовский МСОВ и Зеновий Хорьков в интервью Credo.

Суеверия относительно креста, гроба и окон

Отец Тарас говорит, что чаще всего сталкивается с тем, что семье умершего якобы запрещено касаться креста, возглавляющего похоронную процессию, нести гроб или Евангелие, мол, чтобы не было новой смерти в семье.

"Честно говоря, нет такого запрета. К несению креста или Евангелия в похоронной процессии следует приглашать только достойных людей, а не кого-либо, ведь это — уважаемая миссия: возглавлять похоронную процессию, неся крест Христовой или Слово Божье", — говорит он.

Еще один распространенный предрассудок, как говорит отец Тарас — запрет открывать окна или форточки во время парастаса. Из-за этой практики люди, пришедшие на похороны, особенно в горячее время года, часто млеют и им становится плохо из-за нехватки кислорода.

"Священник отмечает, что похороны — это молитва за вновь представленного человека, поэтому место, где лежит покойный, должно быть подготовлено именно для комфортной молитвы. Когда не хватает кислорода, трудно молиться, а это противоречит самой сути похоронного обряда", — заявил священник.

Перевернутые столы, стулья и закрытое зеркало

Когда выносят покойника, в доме часто переворачивают столы и стулья. Этот предрассудок также не имеет ничего общего с христианскими похоронами.

"Помню, как-то спросил одних людей, для чего они переворачивают стулья. Говорят, чтобы "душа не села". Но ведь душа — не тело, ей кресла не нужны", — говорит отец Тарас.

Журналист также спросил, зачем тканью закрывают зеркало. Отец Олег объяснил это тем, что вроде бы душа усопшего, увидев себя, не испугалась.

"Другой вариант толкования: чтобы покойный не испугал родственников. Считается также, что через зеркало душа может уйти в темный мир "зазеркалья", где царит дьявол и правят бесы", — добавляет отец Олег.

По его словам, этот обычай ушел с далеких времен, когда в богатых домах драпировали черными тканями зеркала и хрустальные люстры, чтобы они своим роскошным блеском не отвлекали молящихся.

Отец Николай добавляет важный момент: душа усопших сразу после физической смерти предстает перед Богом на личный суд, составляя отчет из всей своей жизни, а не "шатается" без нужды по миру.

Страх вернуться домой, цветы с кладбища и животные

По словам отца Олега, люди верят, что вернувшийся в квартиру после уноса тела, но до возвращения процессии с кладбища, непременно умрет. Также считают, что идущий перед гробом человек пойдет за умершим. Распространено мнение, что нельзя смотреть из окна на похоронную процессию, потому что тоже умрешь.

Он добавил, что многие верят в то, что не стоит приносить с кладбища живых или искусственных цветов, потому что тот, кто это сделает, якобы будет тяжело и долго болеть. Также люди верят в предрассудки, что во время похорон нужно забирать из дома животных, особенно собак. Ибо собачий лай пугает душу усопшего.

Уборка полов и лишение вещей

Священник Олег говорит, существует предрассудок на то, что после того, как усопшего вынесут из дома, обязательно моют пол — так вроде бы "вымывают" из дома смерть. Люди также считают, что нельзя ничего оставлять из вещей умершего, какими бы ценными и красивыми они ни были, чтобы не взять на себя чужие беды и болезни. Или, напротив, кладут в гроб все любимые вещи покойника: трубку, палку, очки.

Черная магия и расшатывание гроба

Отец Зеновой говорит, что хуже всего это то, что люди используют погребальные вещи для магии.

"Например, я слышал, что берут тот шнурок, которым были связаны ноги (руки, челюсти) покойника, намачивают его в водке и дают ту водку мужчине. Так хотят отвадить его от выпивания", — рассказывает священник.

Он также обращает внимание на еще один распространенный обычай — при вынесении гроба из дома трижды поднимать его над порогом или расшатывать.

Отец Николай отметил, что никто не даст рационального ответа на этот вопрос, для чего это делается. Он объясняет языческое происхождение этого обычая:

"Дело в том, что в древности наши предки были, как знаем, язычниками и верили, что в пороге живет домовой, то есть злой дух. Итак, вынося умерших во двор, с ним прощались. прощаемся во время похорон, когда продолжается так называемое последнее целование", — добавляет мужчина.

Почему суеверия это не главное

На вопрос об отношении к предрассудкам и причинах их возникновения священнослужители дают четкие ответы. У каждого нашлись слова, почему не стоит обращать внимание на предрассудки.

Отец Тарас объясняет это тем, что в подготовке к похоронам родные спрашивают советов у знакомых, пожилых людей, но не у священника.

"У всех предрассудков есть один корень: нехватка христианского сознания. Именно по своему незнанию люди придумывают или передают другим то, что не имеет ничего общего с учением Церкви. Похороны — это молитва, а не только обряд из определенных действий, а в молитве каждое действие имеет свои смысл, символ и значение", — подчеркнул он.

Отец Зеновой обращает внимание на неправильные приоритеты людей.

"Иногда во время похорон люди обращают большее внимание на второстепенные вещи, чем на главные. Забыв, что в такое время нужны только молитва за этого умершего человека и доброе воспоминание.

Епископ Евстратий (Заря) подытоживает разговор, подчеркивая единственную истинную потребность умершего — молитву.

