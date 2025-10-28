Рус

Ви залишитеся у злиднях, якщо зробите це сьогодні у свято 28 жовтня

Тетяна Кармазіна
28 жовтня відзначається важливе свято
28 жовтня відзначається важливе свято. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому цього дня не можна міняти постільну білизну

У вівторок християни східного обряду в Україні вшановують великомученицю Параскеву. За церковним календарем новоюліанського стилю святу згадують 28 жовтня.

Параскева жила в III столітті у Малій Азії. За переказами, вона була дочкою знатного сенатора, але ще в юності відмовилася від багатства та розкоші, щоби присвятити своє життя служінню Богу. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані Параскеву заарештували, піддали жорстоким мукам і обезголовили.

На Русі вшанування святої з часом переплелося з образом язичницької богині П’ятниці — покровительки жінок та матерів. Під час богослужінь дівчата зверталися до святої з благаннями про допомогу у пошуку нареченого та благополучному заміжжі.

Що не можна робити 28 жовтня

  • Займатися рукоділлям — закінчиться неприємностями.
  • Сміятися над будь-ким — можна накликати біду.
  • Міняти постільну білизну — до сімейних негараздів.
  • Жінкам працювати — можна залишитися у злиднях.

Народні прикмети 28 жовтня

  • Випав сніг – зима буде холодною.
  • Не всі дерева скинули листя – осінь буде довгою.
дерева і листя жовті восени
Фото: freepik
  • Туман з ранку – дні будуть спокійними та безтурботними.

У кого іменини 28 жовтня

Сьогодні іменини святкують Арсен, Георгій, Дмитро, Максим, Степан, Ганна та Анастасія.

Свята та події 28 жовтня

  • День оцінювача в Україні
  • День визволення від фашистських загарбників в Україні
  • Всесвітній день дзюдо (World Judo Day)
  • День бабусь та дідусів
  • Міжнародний день анімації (International Animation Day)
  • Міжнародний день креольської культури (International Creole Day)

Нагадаємо, що восени є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій у жовтні.

