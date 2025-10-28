Ви залишитеся у злиднях, якщо зробите це сьогодні у свято 28 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому цього дня не можна міняти постільну білизну
У вівторок християни східного обряду в Україні вшановують великомученицю Параскеву. За церковним календарем новоюліанського стилю святу згадують 28 жовтня.
Параскева жила в III столітті у Малій Азії. За переказами, вона була дочкою знатного сенатора, але ще в юності відмовилася від багатства та розкоші, щоби присвятити своє життя служінню Богу. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклетіані Параскеву заарештували, піддали жорстоким мукам і обезголовили.
На Русі вшанування святої з часом переплелося з образом язичницької богині П’ятниці — покровительки жінок та матерів. Під час богослужінь дівчата зверталися до святої з благаннями про допомогу у пошуку нареченого та благополучному заміжжі.
Що не можна робити 28 жовтня
- Займатися рукоділлям — закінчиться неприємностями.
- Сміятися над будь-ким — можна накликати біду.
- Міняти постільну білизну — до сімейних негараздів.
- Жінкам працювати — можна залишитися у злиднях.
Народні прикмети 28 жовтня
- Випав сніг – зима буде холодною.
- Не всі дерева скинули листя – осінь буде довгою.
- Туман з ранку – дні будуть спокійними та безтурботними.
У кого іменини 28 жовтня
Сьогодні іменини святкують Арсен, Георгій, Дмитро, Максим, Степан, Ганна та Анастасія.
Свята та події 28 жовтня
- День оцінювача в Україні
- День визволення від фашистських загарбників в Україні
- Всесвітній день дзюдо (World Judo Day)
- День бабусь та дідусів
- Міжнародний день анімації (International Animation Day)
- Міжнародний день креольської культури (International Creole Day)
Нагадаємо, що восени є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій у жовтні.