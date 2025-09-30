Церковный календарь на октябрь 2025: какие праздники будут отмечать православные христиане и греко-католики по новому стилю

Во втором месяце осени немного церковный событий

В октябре православные христиане и греко-католики будут отмечать несколько религиозных праздников. Помним, что по новоюлианскому календарю церковные события отмечаем на 13 дней раньше.

Второй месяц осени не богат религиозными событиями. "Телеграф" подготовил для вас церковный календарь на октябрь.

Пожалуй, самым главным событием октября является Покров Пресвятой Богородицы, который по новому стилю приходится на начало месяца. В этот день верующие вспоминают о защите Матери Божьей над Церковью и народом. Не зря в Украине этот день приобрел еще и национальное значение, ведь стал праздником казачества и военных.

Церковный календарь на октябрь 2025

1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы;

6 октября — Святого апостола Фомы;

18 октября — Святого апостола и евангелиста Луки;

25 октября — Дмитровская поминальная суббота.

