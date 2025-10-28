Укр

"Верните его маме": украинка насмешила сеть, показав "хозяйственность" своего мужа

"Хозяйственность" мужчины развеселила сеть
"Хозяйственность" мужчины развеселила сеть. Фото Коллаж, "Телеграф"

Некоторые пользователи шутку не оценили

В сети завирусилось видео, где женщина показала, как ее муж справляется с домашними обязанностями. Пользователи советуют вернуть его маме.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. На нем женщина подходит к холодильнику и показывает, как мужчина разложил покупки.

Оказалось, что в холодильник попали буквально все товары, которые купил избранник. В частности, чек, жевательная резинка, мусорные пакеты, даже кондиционер для стирки белья. На самом видео написано: "Попросила мужа разобрать пакет".

В комментариях многие шутили и писали, что такого мужчину нужно вернуть маме. Однако довольно много женщин и мужчин были возмущены, ведь увидели на этом видео неуважение и издевательство над женщиной. Пользователи спрашивали, как давно мужчине 10 лет и добавляли, что он мог так намеренно поступить.

Заметим, что точно неизвестно, действительно ли эта история правдива или видео просто снято как шутка. Однако оно вызвало немалую волну комментариев и набрало более 800 тысяч просмотров.

