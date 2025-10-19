"Надо в США по Tomahawk отправить". Курьезная кража рассмешила украинцев
Произошла неоднозначная ситуация в Томаковке не в первый раз
Украинцы довольно часто создают курьезные ситуации, веселящие сеть. Но есть среди них те, что вызывают и удивление. К примеру, в Украине кто-то украл неразорванную бомбу.
Об этом пишет местный паблик Днепра. Отмечается, что речь идет о КАБ — управляемой авиационной бомбе.
Известно, что неизвестные в Томаковке, на границе Запорожской и Днепропетровской областей, украли целый КАБ. Интересно, что в этом населенном пункте такое происходит не в первый раз. Ведь в 2024 году здесь украли другую неразорванную авиабомбу.
В комментариях пользователи шутили о том, что скоро станет известно, кто вор, ведь бомба может взорваться в любой момент. Именно поэтому многие написали, что неразорванный КАБ — опасное соседство. Были и те, кто предлагал найти воров и отправить их в США. Чтобы они для Украины наворовали "Томагавки", которые президент США Дональд Трамп отказывается давать Киеву. Также украинцы шутили, что в "хозяйстве все пригодится" даже КАБ.
Для справки
КАБ – это управляемая авиационная бомба, высокоточный боеприпас, отличающийся от обычных бомб наличием системы наведения и аэродинамических поверхностей, что позволяет ему с высокой точностью поражать цели.
В России на вооружении есть немало КАБов, в частности:
- КАБ-500 — масса ~500 кг
- КАБ-1000 — бомба массой ~1000 кг
- КАБ-1500 — массой ~1500 кг
- КАБ-500-ОД.
