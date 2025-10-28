Укр

"Исцеление" перед электричкой: пенсионерка с коляской удивила сеть (видео)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Электричка
Электричка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не каждая молодая смогла бы это сделать

На железнодорожной дороге произошел курьез. Пожилая женщина с коляской подняла ее и быстро перешла путь перед электричкой.

Смешное видео опубликовано в ТикТок. Не прошло и суток, как ролик вызвал более 600 комментариев.

Точное место происшествия неизвестно. В комментариях предположили, что съемки происходили в городе Ровно. Другой интернет-пользователь написал, что на кадрах Ирпень Киевской области.

Украинцы шутят, что такие старушки — божьи одуванчики, которые обычно едва переступают с ноги на ногу и требуют уступить им место в общественном транспорте, в некоторых случаях исцеляются неожиданным образом.

Иногда они отбрасывают в сторону палку, без которой еще минуту назад не могли ходить, или просто несут ее в руке. Самыми распространенными случаями "исцеления" пожилых женщин являются: отходящий автобус или троллейбус, также акции в АТБ и других супермаркетах.

Один из комментаторов отметил, что на бабушек еще положительно действуют весенние животворящие грядки, до которых они добираются по полтора часа на первых утренних электричках.

Ранее в Киеве заметили довольно странное авто. Старые "Жигули", двигающиеся по дороге, развеселили сеть своим видом. Все внимание забирает на себя передний капот машины, неестественно высоко задранный. Сначала можно подумать, что у авто спустило задние колеса и оно просело, но это не так.

Теги:
#Видео #Юмор #Курьез #Смешное видео