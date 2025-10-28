"Исцеление" перед электричкой: пенсионерка с коляской удивила сеть (видео)

Не каждая молодая смогла бы это сделать

На железнодорожной дороге произошел курьез. Пожилая женщина с коляской подняла ее и быстро перешла путь перед электричкой.

Смешное видео опубликовано в ТикТок. Не прошло и суток, как ролик вызвал более 600 комментариев.

Точное место происшествия неизвестно. В комментариях предположили, что съемки происходили в городе Ровно. Другой интернет-пользователь написал, что на кадрах Ирпень Киевской области.

Украинцы шутят, что такие старушки — божьи одуванчики, которые обычно едва переступают с ноги на ногу и требуют уступить им место в общественном транспорте, в некоторых случаях исцеляются неожиданным образом.

Иногда они отбрасывают в сторону палку, без которой еще минуту назад не могли ходить, или просто несут ее в руке. Самыми распространенными случаями "исцеления" пожилых женщин являются: отходящий автобус или троллейбус, также акции в АТБ и других супермаркетах.

Один из комментаторов отметил, что на бабушек еще положительно действуют весенние животворящие грядки, до которых они добираются по полтора часа на первых утренних электричках.

Ранее в Киеве заметили довольно странное авто. Старые "Жигули", двигающиеся по дороге, развеселили сеть своим видом. Все внимание забирает на себя передний капот машины, неестественно высоко задранный. Сначала можно подумать, что у авто спустило задние колеса и оно просело, но это не так.