"Поверніть його мамі": українка насмішила мережу, показавши "хазяйновитість" свого чоловіка

Деякі користувачі жарт не оцінили

У мережі завірусилось відео, де жінка показала, як її чоловік справляється з домашніми обов'язками. Користувачі радять "повернути його мамі".

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому жінка підходить до холодильника та показує, як чоловік розклав покупки.

Виявилось, що в холодильник потрапили буквально усі товари, які купив обранець. Зокрема, чек, жувальна гумка, сміттєві пакети, навіть кондиціонер для прання білизни. На самому відео написано: "Коли попросила чоловіка розкласти покупки".

У коментарях чимало людей жартувало та писало, що такого чоловіка слід повернути мамі. Однак досить багато жінок та чоловіків були обурені, адже побали в цьому відео неповагу та знущання над жінкою. Користувачі питали, як давно чоловіку 10 років та додавали, що він міг так навмисно зробити.

Зауважимо, що достеменно не відомо, чи дійсно ця історія правдива, чи відео просто знято як жарт. Однак воно викликало чималу хвилю коментарів та набрало понад 800 тисяч переглядів.

Нагадаємо, нещодавно бабуся зі спеціальним візочком для полегшення пересування розвеселила мережу. Жінка показала неабияку вправність, щоб перебігти колії, коли під'їжджав поїзд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у "Нової Пошти" з'явилася пухнаста елітна охорона. Українці кажуть, що платять смаколиками.