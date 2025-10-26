"Маршрутка, как собачья будка". Новый автобус в Киеве развеселил украинцев

Этот автобус пока ездит только по выходным

Появление нового двухэтажного автобуса в Киеве изрядно развеселило сеть. Украинцы уже оценили новый пассажирский транспорт, напоминающий автобус "Ночной рыцарь" из Гарри Поттера.

Как сообщают местные каналы, автобус будет курсировать от станции метро "Академгородок" к авторынку "Чапаевка" с 9:43 до 18:53. Этот транспорт Киев получил от Берлина. В настоящее время он осуществляет тестовые маршруты.

Автобус будет работать только по выходным, поскольку сначала изучают его эксплуатационные возможности для использования на общих маршрутах. В общей сложности автобус имеет 83 места для сидения: 28 — на первом этаже и 55 — на втором. Кроме того, предусмотрено 45 мест для стоящих пассажиров, однако только на первом этаже.

Двухэтажный автобус в Киеве

В сети уже появился тематический мем о двухэтажном автобусе "Ночной рыцарь" из Гарри Поттера, который отличался своими особенностями и быстротой.

В комментариях пользователи шутили о том, что теперь все бабушки будут кататься в этом автобусе, а также, что в нем должны быть и лежачие места. Также писали, что скоро появится новость, как этот автобус не проехал под каким-нибудь столичным мостом.

