"Дресируємо кияхами Патрона в лелітках": смешные слова из радиодиктанта породили стихи и мемы

Радиодиктант в этом году стал настоящим событием

В понедельник, 27 октября, украинцы писали радиодиктант национального единства. Текст "Треба жити!" для диктанта написала писательница Евгения Кузнецова, он содержал несколько малоизвестных и интересных слов, уже породивших мемы и шутки.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы о ярких словах из радиодиктанта 2025 года. Всего их пять. Пітятко — диалектное слово из Закарпатья, что означает "маленький цыпленок". Кияхи — диалектное название кочанов кукурузы. Допіру — диалектное слово, употребляемое в значении только что или только. Лелітки – блестящие крапинки или название цветка.

Также многих украинцев удивило слово між'яр'я. Для многих стало огромным удивлением, что в одном слове дважды может использоваться апостроф. Між'яр'я – это местность, расположенная между оврагами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что автор текста радиодиктанта Евгения Кузнецова считает, что дала ему немного неправильное название. Текст, который служил образцом при написании, называется "Треба жити", но в названии можно было изменить только одну букву, которая сразу изменила бы смыслы для многих.