Сказочный гриб бирюзового цвета нашли в лесу на Винничине: как он называется и можно ли его есть (фото)

Этот необычный гриб имеет способность менять расцветку

Нынешний год урожайный на грибы. Не последнюю роль в этом сыграла переменчивая погода с теплыми днями и дождями, что способствовало росту грибов. Украинцы то и дело делятся в соцсетях кадрами своих лесных находок.

Так, пользовательница Оксана Саврань поделилась в фейсбук-сообществе кадрами необычных сине-зеленых грибов. Их она нашла около села Павловка в Винницкой области. Автор фото также рассказала, что этот гриб — Строфария сине-зеленая.

Как видно на фото, гриб имеет необычный окрас яркого бирюзового оттенка. Хотя на протяжении его жизни цвет шапочки может меняться — от сине-зеленого до желтовато-голубого. Также может меняться и форма шапочки — сначала она в форме колокольчика, а потом выпрямляется и становится более плоской.

При этом нет точной информации, можно ли употреблять Строфарию сине-зеленую в пищу. Например, в США этот гриб относится к несъедобным и даже ядовитым. Однако другие источники в сети сообщают, что гриб можно есть после термической обработки.

Однако, помните главное правило грибника: если сомневаешься — не бери. Ведь последствия от отравления грибами могут быть даже летальными.

