Буквально синіє в руках. На Рівненщині знайшли незвичайний рідкісний гриб — чи можна його їсти (фото, відео)

Рідкісна знахідка відшукалась під час "тихого полювання"

В Україні грибний сезон тільки но розпочинається, а сонячна погода в ці дні лиш підпалює бажання грибників вирушати на "тихе полювання". В лісах українці зазвичай шукають звичні та перевірені білі гриби, лисички та опеньки, проте серед цього різноманіття є й рідкісні знахідки.

Днями на Рівненщині, в Березнівському району, грибники знайшли незвичайний вид, що синіє буквально в руках. Річ у тім, що цей гриб починає змінювати колір на синюватий відразу після зрізу.

"Ось такий врожай грибів знайшли на Рівненщині", — пишуть у Телеграм-каналі "Рівне Головне". У коментарях підписники зазначили, що цей вид гриба називається "гіропор синіючий" і підкреслили, щоби його не плутали зі схожим заячим грибом.

Гіропор синіючий — чудовий гриб, на рівні білого.

Це дуже смачний гриб.

Це не заячий гриб. Заячий рожевуватий під шляпкою і гіркий. А це гіропор синіючий.

Як пише інформаційне видання "В лісі", "гіропор березовий синіючий" (Gyroporus cyanescens) справді їстівний гриб. Зазвичай має шапку діаметром 5-15 см, забарвлення від брудно-білого чи блідо-сірувато-жовтого до охристого, з віком переходить у буро-охряне чи коричнювате. У місцях дотику синіє.

Де росте гіропор синіючий гриб

З липня до жовтня — в листяних і змішаних лісах. Найчастіше трапляється поодиноко, в теплих піщаних ґрунтах. Його можна зустріти під березою, дубом чи навіть каштаном, переважно з північного боку дерева. Це рідкісний вид, поширений майже на всій території України.

Гіропор синіючий. Фото: vlisi.com.ua Гриб синіє після зрізу. Фото: vlisi.com.ua

Нещодавно українці знайшли рідкісний гриб з Червоної книги. Він має непристойну форму та різкий запах.