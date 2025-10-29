Казковий гриб бірюзового кольору знайшли у лісі на Вінниччині: як він називається і чи можна його їсти (фото)

Цей незвичайний гриб має здатність змінювати колір

Нинішній рік урожайний на гриби. Не останню роль у цьому відіграла мінлива погода з теплими днями та дощами, що сприяло зростанню грибів. Українці постійно діляться в соцмережах кадрами своїх лісових знахідок.

Так, користувачка Оксана Саврань поділилася у фейсбук-спільноті кадрами незвичайних синьо-зелених грибів. Їх вона знайшла біля села Павлівка Вінницької області. Авторка фото також розповіла, що цей гриб – Строфарія синьо-зелена.

Як видно на фото, гриб має незвичайний колір яскравого бірюзового відтінку. Хоча протягом його життя колір шапочки може змінюватися – від синьо-зеленого до жовтувато-блакитного. Також може змінюватися і форма шапочки — спочатку вона у формі дзвіночка, а потім випрямляється і стає більш плоскою.

При цьому немає точної інформації, чи можна вживати Строфарію синьо-зелену у їжу. Наприклад, у США цей гриб належить до неїстівних і навіть отруйних. Однак інші джерела в мережі повідомляють, що гриб можна їсти після термічної обробки.

Однак, пам’ятайте головне правило грибника: якщо сумніваєшся — не бери. Адже наслідки від отруєння грибами можуть бути летальними.

