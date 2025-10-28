Его нельзя есть: в Украине нашли огромный гриб, который можно спутать с белым (фото)

Горчак часто растет в Полесье и в лесостепи

В этом году в Украине нередко находили грибов-гигантов, которые удивляют своими размерами. Так на Ровенщине жительница сорвала гриб весом 650 граммов.

Такие фотографии распространил паблик "Рівне 1283". Речь идет о желчном грибе или, как его еще называют, – горчак. Он принадлежит к семейству болетовых и очень похож на белый гриб. Однако желчный гриб имеет розовые споры, более темную ножку и горькую мякоть.

Желчный гриб, фото "Рівне 1283"

Шляпка имеет 5-15 сантиметров в диаметре с оливково-коричневым оттенком, но бывает с легким красноватым оттенком. Поры белого цвета, но могут становиться розовыми или буровато-розовыми. Мякоть иногда розовеет после разреза.

Желчный гриб, фото "Рівне 1283"

Горчак растет с июня по октябрь. Чаще всего его можно найти в хвойных и смешанных лесах, как в одиночку, так и группами. Наибольшее распространение этого гриба наблюдается на Полесье и в лесостепи.

Желчный гриб, фото из сети

Желчный гриб считается несъедобным. Его горечь не исчезает даже после варки. Этот гриб нельзя употреблять, ведь есть риск отравления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о грибе, который растет букетами. Его еще называют оленьи рожки.