Вас спасет обычная кастрюля: как погладить одежду, когда нет света (видео)

Простой и бесплатный способ погладить одежду во время блекаута

Блэкауты могут снова стать реальностью этой зимы, поэтому стоит упомянуть некоторые бытовые трюки, чтобы отключение света не помешало нам чувствовать себя комфортно. Один из самых эффективных способов погладить одежду без утюга — проверенный "дедовской" метод.

Этим лайфхаком поделился пользователь ТикТок. Для этого вы не потратите ни копейки и пойдете на работу в поглаженной одежде.

Как погладить вещи, когда нет света

Надо взять железную кастрюлю или металлическую чашку с толстым дном. В нее следует налить кипяток — именно он нагреет сосуд настолько, что его можно будет использовать как временный утюг. Затем разложите вещь на твердую, ровную поверхность (лучше всего – гладильную доску или стол, застеленный полотенцем) и аккуратно проводите горячим дном по ткани.

Пластиковую или эмалированную посуду использовать не стоит – она может испортиться. Шелковую или синтетическую ткань таким способом гладить нельзя, чтобы она не деформировалась. Метод также следует сначала протестировать на незаметном участке вещи.

Этот способ – простой, безопасный и эффективный. А главное — не нуждается в электричестве или специальных гаджетах. В случае продолжительных блекаутов такой лайфхак может стать настоящим спасением для тех, кто хочет выглядеть аккуратно даже в самых сложных условиях.

