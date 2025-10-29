Вас врятує звичайна каструля: як випрасувати одяг, коли немає світла (видео)

Простий і безкоштовний спосіб попрасувати одяг під час блекауту

Блекаути можуть знову стати реальністю цієї зими, тому варто згадати деякі побутові трюки, щоб відключення світла не завадило нам почуватися комфортно. Один із найефективніших способів попрасувати одяг без праски — перевірений "дідівський" метод.

Цим лайфхаком поділився користувач ТікТок. Для цього ви не витратите ні копійки і підете на роботу у попрасованому одязі.

Як попрасувати речі, коли немає світла

Потрібно взяти залізну каструлю або металеву чашку з товстим дном. У неї слід налити кип’яток — саме він нагріє посудину настільки, що її можна буде використовувати як тимчасову праску. Потім розкладіть річ на тверду, рівну поверхню (найкраще — прасувальну дошку або стіл, застелений рушником) і акуратно проводьте гарячим дном по тканині.

Пластиковий чи емальований посуд використовувати не варто — він може зіпсуватися. Шовкову чи синтетичну тканину таким методом прасувати не можна, щоб вона не деформувалася. Метод також варто спершу протестувати на непомітній ділянці речі.

Цей спосіб — простий, безпечний і ефективний. А головне — не потребує електрики чи спеціальних гаджетів. У разі тривалих блекаутів такий лайфхак може стати справжнім порятунком для тих, хто хоче виглядати охайно навіть у найскладніших умовах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зігрітися вдома без опалення. Ми поділилися лайфхаком, як зробити грілку за п'ять хвилин.