Нести никуда не нужно: как быстро наточить кухонные ножи дома

Этот лайфхак действительно работает

Часто люди сталкиваются с тем, что даже новый и качественный нож затупляется и требует заточки. Вернуть этому незаменимому кухонному инструменту прежнюю остроту поможет простой лайфхак. И даже нести его никуда не придется.

"Телеграф" рассказывает, как в домашних условиях быстро наточить кухонные ножи и упростить себе жизнь.

Как наточить ножи дома — простой лайфхак

Каждый раз, когда вы что-то режете ножом на кухне, он по чуть-чуть тупится. Со временем им уже невозможно нормально пользоваться, так как он не выполняет как надо свою функцию, пишет Express. Конечно, можно отнести кухонные ножи в мастерскую, где их профессионально наточат, однако есть и другие способы.

Для лайфхака с домашней заточкой ножей вам не нужно никуда идти и покупать специальные точилки. Достаточно просто взять в руки кружку или миску с приподнятым керамическим краем по дну, не покрытым глазурью. Именно этот абразивный ободок на дне чашек или мисок может послужить при заточке ножа.

Просто проведите лезвием ножа по этому ободку под углом 20 градусов с обеих сторон. Повторить это движение нужно несколько раз и результат не заставит себя ждать. Ваши ножи тут же станут более острыми. Регулярно повторяйте эту процедуру, когда нож затупляется, чтобы поддерживать его остроту.

