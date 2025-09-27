Даже кипяток не нужен: в сети показали, как сделать грелку из дешевых ингредиентов (видео)

В TikTok поделились самым легким способом согреться в эти холодные дни

Когда в доме становится холодно, особенно на фоне осенних заморозков, украинцы ищут способы согреться. Если пока не начался отопительный сезон, важно позаботиться об альтернативе. Иногда достаточно использовать подручные вещи, чтобы сделать простую, бюджетную и теплую грелку.

Создать такой дешевый "обогреватель" можно без специальных знаний и новых материалов. Понадобятся лишь немного риса и старый носок. Этот простой лайфхак показала в TikTok блогерша @the.cosyclub.

Как сделать грелку из риса и носка

Подготовьте старый носок и рис. Вместо риса также можно взять другую крупу. Наденьте носок на стакан, чтобы процесс изготовления грелки был более удобным. Наполните носок рисом или выбранной крупой. Завяжите носок узлом — и ваша самодельная грелка готова!

Все, что нужно делать далее, это лишь разогревать ее в микроволновой печи или духовке. Теперь с помощью грелки можно заранее прогревать постель, чтобы она была уютной перед сном.

Важно отметить, что украинцев все больше тревожит возможность отключения света или газа в зимний период. Ответы на вопрос дала "Телеграфу" министр энергетики Светлана Гринчук в материале "Зиму мы выдержим, если… – министр энергетики рассказала, будут ли блекауты в этом году".