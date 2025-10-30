Обречете свою семью на нищету, если сделаете это в праздник 30 октября
В этот день нельзя брать взаймы и выбрасывать еду
В этот четверг христиане восточного обряда в Украине отмечают память мучеников Зиновия и его сестры Зиновии. Согласно церковному новоюлианскому календарю святых вспоминают 30 октября.
Зиновий жил в III веке в Киликии в Малой Азии. Он и его сестра Зиновия воспитывались в благочестивой христианской семье. После смерти родителей они отдали все свое имущество нуждающимся.
Зиновий стал епископом и активно проповедовал христианство среди язычников. Во времена гонений на христиан по приказу императора Диоклетиана Зиновий оказался одним из первых арестованных и предстал перед судом. Он не отказался от веры, за что подвергся жестоким пыткам и был казнен. Позже пострадала и его сестра.
В народе этот день называют Зиновьевым, а еще — Синичкиным, поскольку именно в это время осенью прилетают первые зимние птицы: синицы, свиристели и снегири.
Что нельзя делать 30 октября
- Обижать птиц — к большим трудностям.
- Брать в долг — можно поссориться с тем, кто одолжил деньги.
- Отказывать в помощи – можно самому в будущем попасть в затруднительное положение.
- Выбрасывать остатки еды — обречете свою семью на нищету.
Народные приметы 30 октября
- Много синиц предвещают скорое наступление морозов.
- Снег говорит о сильных холодах.
- Синицы клюют кору деревьев — стоит ожидать дождливой погоды.
- Утреннее чириканье птиц указывает на похолодание.
У кого именины 30 октября
Сегодня именины празднуют Александр, Анастасия, Артем, Елена, Зиновий, Леонид, Матвей и Степан.
Праздники и события 30 октября
- День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине
- День инженера-механика
- День тренера
- Международный день ортопедических медсестёр (International Orthopaedic Nurses Day)
- День осведомлённости о сахарной зависимости (Sugar Addiction Awareness Day)
- День памяти жертв политических репрессий
- Всемирный день жизни (World Life Day)
День памяти жертв политических репрессий
- Всемирный день жизни (World Life Day)