Обречете свою семью на нищету, если сделаете это в праздник 30 октября

В этот день нельзя брать взаймы и выбрасывать еду

В этот четверг христиане восточного обряда в Украине отмечают память мучеников Зиновия и его сестры Зиновии. Согласно церковному новоюлианскому календарю святых вспоминают 30 октября.

Зиновий жил в III веке в Киликии в Малой Азии. Он и его сестра Зиновия воспитывались в благочестивой христианской семье. После смерти родителей они отдали все свое имущество нуждающимся.

Зиновий стал епископом и активно проповедовал христианство среди язычников. Во времена гонений на христиан по приказу императора Диоклетиана Зиновий оказался одним из первых арестованных и предстал перед судом. Он не отказался от веры, за что подвергся жестоким пыткам и был казнен. Позже пострадала и его сестра.

В народе этот день называют Зиновьевым, а еще — Синичкиным, поскольку именно в это время осенью прилетают первые зимние птицы: синицы, свиристели и снегири.

Фото: freepik

Что нельзя делать 30 октября

Обижать птиц — к большим трудностям.

Брать в долг — можно поссориться с тем, кто одолжил деньги.

Отказывать в помощи – можно самому в будущем попасть в затруднительное положение.

Выбрасывать остатки еды — обречете свою семью на нищету.

Народные приметы 30 октября

Много синиц предвещают скорое наступление морозов.

Снег говорит о сильных холодах.

Синицы клюют кору деревьев — стоит ожидать дождливой погоды.

Утреннее чириканье птиц указывает на похолодание.

У кого именины 30 октября

Сегодня именины празднуют Александр, Анастасия, Артем, Елена, Зиновий, Леонид, Матвей и Степан.

Праздники и события 30 октября

День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине

День инженера-механика

День тренера

Международный день ортопедических медсестёр (International Orthopaedic Nurses Day)

День осведомлённости о сахарной зависимости (Sugar Addiction Awareness Day)

День памяти жертв политических репрессий

Всемирный день жизни (World Life Day)

Напомним, что осенью есть много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий в октябре 2025 года.