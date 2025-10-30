Приречете свою сім’ю на злидні, якщо зробите це у свято 30 жовтня
Цього дня не можна позичати та викидати їжу
Цього четверга християни східного обряду в Україні відзначають пам’ять мучеників Зіновія та його сестри Зіновії. Згідно з церковним новоюліанським календарем святих згадують 30 жовтня.
Зіновій жив у III столітті у Кілікії в Малій Азії. Він та його сестра Зіновія виховувалися у благочестивій християнській сім’ї. Після смерті батьків вони віддали все своє майно нужденним.
Зіновій став єпископом і активно проповідував християнство серед язичників. За часів гонінь на християн за наказом імператора Діоклетіана Зіновій став одним із перших заарештованих і постав перед судом. Він не відмовився від віри, за що зазнав жорстоких тортур і був страчений. Пізніше постраждала і його сестра.
У народі цей день називають Зінов'євим, а ще — Синиччиним, оскільки саме в цей час восени прилітають перші зимові птахи: синиці, омелюхи та снігурі.
Що не можна робити 30 жовтня
- Ображати птахів — до великих труднощів.
- Брати в борг — можна посваритися з тим, хто позичив гроші.
- Відмовляти у допомозі – можна самому у майбутньому потрапити у скрутне становище.
- Викидати залишки їжі — приречете свою сім’ю на злидні.
Народні прикмети 30 жовтня
- Багато синиць віщують швидке настання морозів.
- Сніг говорить про сильні холоди.
- Синиці клюють кору дерев — варто чекати на дощову погоду.
- Ранкове цвірінькання птахів вказує на похолодання.
У кого іменини 30 жовтня
Сьогодні іменини святкують Олександр, Анастасія, Артем, Олена, Зіновій, Леонід, Матвій та Степан.
Свята та події 30 жовтня
- День підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні
- День інженера-механіка
- День тренера
- Міжнародний день ортопедичних медсестер (International Orthopaedic Nurses Day)
- День поінформованості про цукрову залежність (Sugar Addiction Awareness Day)
- День пам’яті жертв політичних репресій
- Всесвітній день життя (World Life Day)
