Приречете свою сім’ю на злидні, якщо зробите це у свято 30 жовтня

Цього дня не можна позичати та викидати їжу

Цього четверга християни східного обряду в Україні відзначають пам’ять мучеників Зіновія та його сестри Зіновії. Згідно з церковним новоюліанським календарем святих згадують 30 жовтня.

Зіновій жив у III столітті у Кілікії в Малій Азії. Він та його сестра Зіновія виховувалися у благочестивій християнській сім’ї. Після смерті батьків вони віддали все своє майно нужденним.

Зіновій став єпископом і активно проповідував християнство серед язичників. За часів гонінь на християн за наказом імператора Діоклетіана Зіновій став одним із перших заарештованих і постав перед судом. Він не відмовився від віри, за що зазнав жорстоких тортур і був страчений. Пізніше постраждала і його сестра.

У народі цей день називають Зінов'євим, а ще — Синиччиним, оскільки саме в цей час восени прилітають перші зимові птахи: синиці, омелюхи та снігурі.

Фото: freepik

Що не можна робити 30 жовтня

Ображати птахів — до великих труднощів.

Брати в борг — можна посваритися з тим, хто позичив гроші.

Відмовляти у допомозі – можна самому у майбутньому потрапити у скрутне становище.

Викидати залишки їжі — приречете свою сім’ю на злидні.

Народні прикмети 30 жовтня

Багато синиць віщують швидке настання морозів.

Сніг говорить про сильні холоди.

Синиці клюють кору дерев — варто чекати на дощову погоду.

Ранкове цвірінькання птахів вказує на похолодання.

У кого іменини 30 жовтня

Сьогодні іменини святкують Олександр, Анастасія, Артем, Олена, Зіновій, Леонід, Матвій та Степан.

Свята та події 30 жовтня

День підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні

День інженера-механіка

День тренера

Міжнародний день ортопедичних медсестер (International Orthopaedic Nurses Day)

День поінформованості про цукрову залежність (Sugar Addiction Awareness Day)

День пам’яті жертв політичних репресій

Всесвітній день життя (World Life Day)

