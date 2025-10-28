Редкий цветок из Красной книги цветет в октябре: как он выглядит и где растет в Украине (фото, видео)

Он похож на мак, но только имеет яркий желтый цвет

Один из самых редких цветков Украины можно встретить цветущим поздней осенью. На расстоянии он кажется похожим на мак, но только желтого цвета — это мачок желтый.

Видео с цветками в октябре поделился украинский эколог Иван Русев в Фейсбуке. Сейчас красивое и яркое растение радует глаз в парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.

На дворе глубокая осень, а в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" еще цветет Мачок желтый (Glaucium flavum). Это яркое желтое растение семейства маковых. Вид редок и занесен в Красную книгу Украины одесский эколог Иван Русев

Мачок желтый — что о нем известно

Мачок желтый — многолетнее растение из семейства маковых, имеющее статус "Уязвимый" и занесенное в Красную книгу Украины. Его выращивают как лекарственную, декоративную и масличную культуру. В народе растение также известно как "вороний мак". Используется в официальной и народной медицине.

Растение встречается на литоральной полосе побережья Черного моря и лиманов. Отличается выразительным видом и необычной формой. Желтый мачок растет лишь на двух участках пересыпи, где полностью отсутствует человеческое воздействие. Этот вид находится под строгой охраной.

