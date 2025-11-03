Банк, обменник или черный рынок? Где выгоднее всего купить и продать сейчас доллар в Украине
Наибольший доход от покупки доллара можно получить в банке, а от продажи — от частного лица
Курс доллара в Украине колеблется около 42 гривен. Однако разница в "цене" на американскую валюту в обменниках и на черном рынке все же немного заметна.
"Телеграф" решил узнать, какие курсы доллара сейчас актуальны в Национальном банке Украины, в обменнике и на черном рынке. А также проанализировать, где выгоднее всего обменивать.
Нацбанк установил средний официальный курс доллара на уровне 41,8924 гривны. В то же время показатели покупки составляют 41,70, а продажи — 42,15 гривны.
В коммерческих обменниках покупают доллары примерно по 42,10 грн, продают по 42,20 грн, хотя встречаются и альтернативные предложения — покупка по 41,90 грн, продажа по 42,05 грн.
На "черном" рынке средняя покупка доллара достигает 42,16 грн, что делает его наиболее выгодным вариантом для тех, кто хочет продать валюту, но сделки там остаются незаконными и рисковыми.
Сравнение показывает, что продажа 100 долларов сегодня на черном рынке принесла бы 4 216 грн, в стандартном обменнике — 4 210 грн, а в банке — всего 4 170 грн. Для покупки той же суммы долларов наиболее выгодным оказывается НБУ – 4 215 грн, тогда как в стандартном обменнике – 4 220 грн.
