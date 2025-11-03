Банк, обменник или черный рынок? Где выгоднее всего купить и продать сейчас доллар в Украине

Наибольший доход от покупки доллара можно получить в банке, а от продажи — от частного лица

Курс доллара в Украине колеблется около 42 гривен. Однако разница в "цене" на американскую валюту в обменниках и на черном рынке все же немного заметна.

"Телеграф" решил узнать, какие курсы доллара сейчас актуальны в Национальном банке Украины, в обменнике и на черном рынке. А также проанализировать, где выгоднее всего обменивать.

Нацбанк установил средний официальный курс доллара на уровне 41,8924 гривны. В то же время показатели покупки составляют 41,70, а продажи — 42,15 гривны.

Официальный курс доллара в Нацбанке

В коммерческих обменниках покупают доллары примерно по 42,10 грн, продают по 42,20 грн, хотя встречаются и альтернативные предложения — покупка по 41,90 грн, продажа по 42,05 грн.

Курс покупки и продажи доллара в обменниках

На "черном" рынке средняя покупка доллара достигает 42,16 грн, что делает его наиболее выгодным вариантом для тех, кто хочет продать валюту, но сделки там остаются незаконными и рисковыми.

Курс покупки доллара у частных лиц

Сравнение показывает, что продажа 100 долларов сегодня на черном рынке принесла бы 4 216 грн, в стандартном обменнике — 4 210 грн, а в банке — всего 4 170 грн. Для покупки той же суммы долларов наиболее выгодным оказывается НБУ – 4 215 грн, тогда как в стандартном обменнике – 4 220 грн.

