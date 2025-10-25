Слишком много рисков: экономист объяснил, почему курс доллара в Украине не взлетит несмотря на рекомендации МВФ

Обесценивание гривны имеет много подводных камней, которые могут больно ударить по Украине

Несмотря на то, что Международный валютный фонд настаивает на контролируемой девальвации (обесценивании) гривны, этого не произойдет. Национальный банк не пойдет на дополнительную нагрузку на население из-за инфляции, а также на удорожание всего импорта в Украину.

Что нужно знать:

МВФ давит на Украину, чтобы НБУ провел обесценивание гривны

В первом приближении это приведет к получению дополнительных денег в бюджет, но есть очень много неприятных подводных камней.

Нацбанк не пойдет на столь большой риск, поскольку девальвация больно ударит по населению и импорту

Как пояснил экономист Олег Пендзин в комментарии "Телеграфу", среднегодовой курс доллара, закладывавшийся в государственный бюджет на 2025 год, составлял 45 гривен за доллар США. В то же время, нынешний курс доллара немного превышает 41 гривну. С одной точки зрения это приводит к недополучению Украиной денег, поскольку международную макрофинансовую помощь мы получаем в долларах, но социальные обязательства выплачиваются в гривне.

"То есть сейчас вы условно получили 6,5 млрд долларов от Европейского Союза. Исходя из этой логики, вы сегодня из-за вашего чрезвычайно прочного курса недополучили 24 млрд грн. Потому что на каждом долларе вы недополучаете четыре гривны", — пояснил экономист.

Таким образом, с одной стороны, рекомендации МВФ как будто и направлены на пользу Украине, у которой сейчас не хватает денег на "социалку" — а нужные средства "съедает" крепкий курс гривны. По мнению Фонда, контролируемая девальвация может исправить дела.

Но есть другая сторона. Так, Украина — импортозависимое государство, то есть девальвация гривны приведет к удорожанию всего импорта. Это и нефтепродукты, и оборудование, и многое другое, а главное — все товары для военной сферы и оборонной промышленности. Еще один момент — даже контролируемая девальвация гривны разгонит инфляцию в Украине.

"То есть инфляция сегодня будет не условно там 13%, а 23%. И что будет у нас с вами с доходами населения? Ну, мы же их сегодня не индексируем, они да так бедные, а мы еще 23% инфляции на них повесим", — отметил эксперт.

Таким образом, резюмировал Пендзин, сейчас идет дискуссия на тему, какой уровень инфляции и валютный курс установить. Хвататься за голову, что вот сейчас НБУ "опустит" гривну — не стоит, поскольку с учетом вышеперечисленных рисков Нацбанк вряд ли пойдет на такой шаг даже под давлением МВФ.

Напомним, ранее банкиры рассказали, что будет с курсом доллара и евро до конца 2025 и в 2026 году. Важно учитывать тот фактор, что доля евро в украинской экономике растет. Из-за войны многие украинцы переехали именно в Европу, и значительная часть наших мигрантов нашла там работу/открыла бизнес, обжилась и вывезла семьи. Так что сжилась с более привычной для себя евровалютой.