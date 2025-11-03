Банк, обмінник чи чорний ринок? Де вигідніше купити і продати зараз долар в Україні

Найбільше доходу з купівлі долара можна отримати в банку, а продажу — з приватної особи

Курс долара в Україні коливається близько 42 гривень. Однак різниця в "ціні" на американську валюту в обмінниках та на чорному ринку все ж таки трошки помітна.

"Телеграф" вирішив дізнатись, які наразі актуальні курси долара в Національному банку України, в обміннику та на чорному ринку. А також проаналізувати, де найвигідніше обмінювати.

Нацбанк встановив середній офіційний курс долара на рівні 41,8924 гривні. Водночас показники купівлі складають 41,70, а продажу — 42,15 гривні.

Офіційний курс долара в Нацбанку

У комерційних обмінниках купують долари приблизно по 42,10 грн, продають по 42,20 грн, хоча зустрічаються й альтернативні пропозиції — купівля по 41,90 грн, продаж по 42,05 грн.

Курс покупки та продажу долара в обмінниках

На "чорному" ринку середня купівля долара сягає 42,16 грн, що робить його найвигіднішим варіантом для тих, хто хоче продати валюту, але операції там залишаються незаконними та ризиковими.

Курс покупки долара в приватних осіб

Порівняння показує, що продаж 100 доларів сьогодні на чорному ринку приніс би 4 216 грн, у стандартному обміннику — 4 210 грн, а в банку — лише 4 170 грн. Для покупки тієї ж суми доларів найбільш вигідним виявляється НБУ — 4 215 грн, тоді як у стандартному обміннику — 4 220 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому курс долара в Україні не злетить попри рекомендації МВФ. Про це розповів економіст Олег Пендзин.