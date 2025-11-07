Может ли собака забеременеть от кошки. Ветеринар дал ответ

Извечный вопрос, на который есть простой ответ

Домашние животные, кошки и собаки, давно стали не просто питомцами, а й настоящими членами семьи. Их дружба, совместные игры и забавные привычки нередко вызывают улыбку у хозяев. Однако иногда соседство этих разных по природе животных порождает неожиданные мифы.

Один из самых распространенных и любопытных вопросов многих людей звучит так: "Может ли собака забеременеть от кота?". "Телеграф" разбирался, возможно ли это.

Может ли собака забеременеть от кошки

Нет, собака не может забеременеть от кота — это биологически невозможно. И наоборот — кошки так же не могут забеременеть от собак, говорят специалисты в издании Catster.

Ветеринар Афина Гаффуд утверждает, что кошки и собаки, возможно, живут в одном доме и греют наши сердца, но у них точно нет общих романтических интересов. Их ритуалы ухаживания совершенно разные.

Собаки более прямолинейны, а кошки, скажем так, немного загадочнее. Это как сравнивать яблоки с апельсинами. Так что, если вы надеетесь на потомство "щенят-котят", вы попали не по адресу

Фото: freepik

Биологически это невозможно. ДНК кошек и собак настолько различаются, что сперматозоид собаки не способен оплодотворить яйцеклетку кошки. И тот факт, что в природе никогда не существовало гибридов кошки и собаки, лишь подтверждает это.

