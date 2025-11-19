Гороскоп на 20 ноября: Овнам следует поберечь нервы, а Рыбам — открыться переменам

Гороскоп подскажет, с какими трудностями вам придется столкнуться

"Телеграф" представляет гороскоп на сегодня, 20 ноября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день подбросит Овнам испытания в профессиональной среде, а это вызовет раздражение. Но важно контролировать эмоции и беречь нервы, чтобы исправить ситуацию. Финансовые инициативы лучше отложить

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцы ощутят внутреннюю тяжесть, словно пространство вокруг сужается и мешает принимать решения. Важно не заставлять себя действовать, лучше возьмите паузу. Вечер может принести серьезный разговор с близким человеком.

Близнецы (21.05-21.06)

В четверг у Близнецов возможны внезапные трудности с финансами, которые заставят перестраивать планы. Однако именно благодаря этим нюансам вы сможете иначе взглянуть на свои приоритеты. К концу дня накапливается усталость, откажитесь от звонков и переписок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот знак может столкнуться с рассеянностью на работе, особенно если задачи требуют четкой схемы. В личной жизни появится желание тепла и поддержки, но проявить инициативу лучше аккуратно, наблюдая за настроением партнера.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы сегодня почувствуют упадок сил, поэтому в ближайшее время не стоит брать на себя роль лидера, даже если будет сильное желание показать силу. Лучшим решением станет отдых и восстановление, а не борьба за внимание.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представителей этого знака ожидает активный день с множеством задач, что потребует гибкости, терпения и внимания к мелочам. В середине дня может накрыть усталость, поэтому стоит пересмотреть график и убрать лишнее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

У Весов будет день насыщенный встречами, обсуждениями и общением, которое откроет новые возможности. Но в личной жизни будет расти напряжение, будто партнер ждет от вас определенного шага. Лучше заранее прояснить ситуацию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот знак должен держаться подальше от импульсивных финансовых решений, чтобы не потерять деньги. На работе назревают перемены, поэтому важно наблюдать за процессами и не спеша в них включаться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня представители этого знака могут сталкиваться с мелкими ошибками в работе, которые потребуют терпения и усидчивости. К вечеру появится острое желание перевернуть жизнь и начать новый путь, но не стоит поддаваться импульсам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги в четверг захочется тишины и отстраненности. Утро принесет мысли о делах, которые давно требуют завершения, но внутреннего ресурса пока не хватает. На работе возможен спад продуктивности, поэтому позвольте себе отдых.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У Водолеев с финансами все будет стабильно, без особых взлетов и рисков. Зато в личной сфере возможны приятные сюрпризы, романтические жесты и эмоции, которые оживят настроение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Представителям этого знака почувствуют прилив энергии и творчества, словно кто-то открыл новый канал вдохновения. Вскоре ожидаются позитивные перемены, связанные с ростом и улучшением самооценки. Возможна новая работа или перспективное предложение.